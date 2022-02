Miles de firmas contra la "exclusión financiera" de los mayores en España

Madrid, 8 feb (EFE).- Unas 600.000 firmas respaldan la campaña de un pensionista español, con el lema "Soy mayor, no idiota", para que la banca preste una mayor atención a las personas mayores en España. Carlos San Juan, de 78 años, acudió este martes a Madrid con las firmas recogidas a través de la plataforma de internet "change.org" en contra de la "exclusión financiera" de los mayores. San Juan fue recibido por el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, que tiene entre sus funciones la regulación financiera en el país. Ante una nube de micrófonos de medios de comunicación que esperaban su llegada, el promotor de la iniciativa calificó de "obsceno" que mientras los bancos españoles presentan beneficios multimillonarios se permita que despidan a miles de empleados y cierren miles de sucursales, lo que perjudica especialmente a mayores menos habituados a la banca electrónica. El pensionista reclamó al responsable gubernamental medidas concretas que favorezcan la "inclusión bancaria" de personas de más edad, entre ellas que la Administración "obligue" a las entidades bancarias a mantener abiertas sus sucursales. La exclusión financiera "también afecta a los mayores de las ciudades", no solo del ámbito rural, "donde también hay zonas empobrecidas y abandonadas que se enfrentan a esta situación”, denunció. A su salida del Ministerio de Economía, San Juan coincidió con la vicepresidenta económica del Gobierno español, Nadia Calviño, con la que dialogó ante las cámaras. La ministra española de Asuntos Económicos reconoció que "las personas mayores, incluso en el ámbito urbano, no están teniendo el servicio que merecen", por lo que su Gobierno está "al habla" con el sector financiero para afrontar esta problemática. Los bancos deben "garantizar un trato personalizado, que ustedes se sientan bien tratados, queridos, respetados", aseguró, pues "la digitalización tiene que ser un proceso humanista que ponga a las personas en el centro y no puede dejar fuera a una parte de la sociedad". Los grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, con la excepción de Bankinter- redujeron su número de empleados un 11 % en 2021 y cerraron unas 2.925 sucursales, el 27 % de su red, mientras sus beneficios alcanzaron la cifra récord de 19.866 millones de euros (unos 22.689 millones de dólares). EFE nac/lar/vh (foto) (vídeo)