Ranking HBO en Argentina: top 10 de las series preferidas de este miércoles, 2 de febrero

En su plataforma de transmisión, HBO cuenta con un listado de las últimas tendencias de sus contenidos en Argentina, donde se catalogan según las preferencias de todos los usuarios. ¡Todo en tiempo real! Así que, en vez de salir de caza para encontrar aquello que buscas, mejor túmbate en el sillón y deléitate con nuevas sensaciones.

1. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

2. Superman & Lois

Sigue a la periodista y al superhéroe más famosos del mundo y los cómics, como lidian con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres trabajadores en la sociedad actual.

3. La Edad Dorada

Marian Brook, una joven huérfana de un general del Sur se muda al hogar rígido de sus tías en Nueva York. Con una misteriosa amiga negra haciéndose pasar por su criada, descubrirá un nuevo mundo donde los vecinos se gastan el dinero a espuertas. No dejarse llevar por este estilo de vida y la vorágine del dinero será su desafío en un nuevo mundo que se prepara para la modernidad.

4. ¡Mucha Lucha!

¡Mucha lucha! fue una serie animada mexicana-estadounidense producida por Warner Bros. Animation y Nelvana que fue estrenada en Cartoon Network el 17 de agosto de 2002 y finalizada en 26 de febrero del 2005. La serie en español se emitía por la señal Cartoon Network. Es una de las primeras series animadas hechas con Macromedia Flash. La serie se estrenó de aires a las 8:30 p.m. ET/PT tiempo en 17 de agosto de 2002 en Cartoon Network en los Estados Unidos.Debido a que esta serie está relacionada con el Spanglish se pueden ver en varias escenas, títulos de episodios y lenguaje en español además de contener varias tradiciones y lugares de California y Toronto.Fue usado el doblaje mexicano en todo el mundo hispanohablante, incluyendo España, debido a que la trama se desarrolla en México y los personajes son mexicanos.El opening de la serie es ¡Mucha lucha!, interpretada por el grupo de cumbia y rock mexicano Chicos de Barrio (debido a la adquisición de la disquera MCM (propiedad de Peerless), por Time Warner), lo que la convierte en la primera canción, completamente en español, para una serie de Cartoon Network.

5. El Pacificador

La historia de origen de Peacemaker, un hombre que cree en la paz a cualquier precio, no importa cuántas personas tenga que matar para conseguirla.

6. Todo el mundo odia a Chris

Todo el Mundo Odia a Chris (Everybody Hates Chris) es una sitcom estadounidense inspirada en las experiencias vividas durante la adolescencia del comediante Chris Rock (que también es el narrador), mientras crecía en el barrio de Bedford-Stuyvesant, del distrito de Brooklyn en Nueva York de 1982 a 1987.

7. Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

8. LA CQ

Ocho estudiantes de una divertida secundaria viven entrañables aventuras mientras descubren lo difícil que es crecer. El líder de la pandilla es Ángel, capitán del equipo de fútbol, simpático y muy guapo. Adri, su hermana, es la chica más inteligente de la escuela. Es fanática de la lucha libre, los video juegos y a montar en monopatín. Su mejor amiga es Clara, una chica recién llegada al CQ, quien se enamora secretamente de Ángel. El primer amor, la lealtad en la amistad, los riesgos por hacer trampa y muchas otras aventuras acompañarán a estos divertidos amigos en su paso por la secundaria.

9. Los Caballeros del Zodiaco: El Lienzo Perdido

Serie de TV (2009). 13 episodios. Desde tiempos inmemoriales, la diosa Athena y el Señor del Inframundo, Hades, se enfrentan cada doscientos años en una batalla épica como pocas veces se ha visto en la Tierra. Alone es un joven huérfano de Italia que verá su mundo trastornado con el advenimiento de la nueva Guerra Santa. Tenma, su mejor amigo, es un muchacho lleno de energía que descubrirá pronto la capacidad del Universo que posee dentro de sí. Ambos tomarán parte de los sucesos que involucran a los dioses. La historia adapta el manga de Shiori Teshirogi y tiene lugar en tiempos de la guerra santa del siglo XVIII, situándose años antes de los hechos narrados en la popular serie de televisión.

10. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.