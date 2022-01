New Orleans Pelicans se impone por 117-113 frente a Indiana Pacers

New Orleans Pelicans logró ganar como local a Indiana Pacers por 117-113 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans ganaron fuera de casa contra New York Knicks por 91-102 y tras este resultado consiguieron una racha de tres victorias en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los de Indiana Pacers perdieron a domicilio con Phoenix Suns por 113-103, consiguiendo un total de tres derrotas en los cinco últimos partidos. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 18 victorias en 46 partidos disputados, mientras que Indiana Pacers se quedaría fuera de los Play-off con 17 partidos ganados de 48 jugados.

Durante el primer cuarto Indiana Pacers fue el principal protagonista, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y acabó con un 31-32. Tras esto, el segundo cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 30-30. Tras esto, los equipos acumularon un total de 61-62 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto de nuevo tuvo como protagonistas a ambos equipos, con movimientos en el marcador, que concluyó con un resultado parcial de 22-17 (y un 83-79 total). Finalmente, el último cuarto también tuvo varios movimientos en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 34-34. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 117-113 para los jugadores del equipo local.

Durante el partido, destacaron las acciones de Josh Hart y Devonte' Graham, que consiguieron 22 puntos, dos asistencias y 10 rebotes y 25 puntos, seis asistencias y tres rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Caris Levert y Duane Washington, con 19 puntos, ocho asistencias y seis rebotes y 21 puntos, tres asistencias y dos rebotes respectivamente.

Tras conseguir la victoria, en el siguiente encuentro New Orleans Pelicans jugará contra Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center. Por su parte, Indiana Pacers se verá las caras con Charlotte Hornets en el Bankers Life Fieldhouse.