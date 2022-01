Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 11 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a la música más escuchada en Estados Unidos. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Spotify con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. We Don't Talk About Bruno

«We Don't Talk About Bruno» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el primer puesto, con 1.182.826 reproducciones.

2. Sacrifice

La melodía de The Weeknd va en descenso: ya llega al segundo lugar. Sus 1.133.571 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

3. Is There Someone Else?

El nuevo éxito de The Weeknd sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 871.931 reproducciones.

4. Out of Time

«Out of Time» de The Weeknd sigue abriéndose camino en las listas. Con 865.750 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición cuarta.

5. Gasoline

Un número tan favorable como 862.631 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de The Weeknd va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la quinta posición.

6. Heat Waves

Tras haberse reproducido 850.202 veces, «Heat Waves» de Glass Animals se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 6.

7. Surface Pressure

El sencillo más reciente de Jessica Darrow ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Surface Pressure» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 804.036 más de reproducciones.

8. How Do I Make You Love Me?

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a The Weeknd. Quizás por esto es que «How Do I Make You Love Me?» debuta en el ranking directamente en el octavo lugar, pues alcanzó un total de 801.396 reproducciones.

9. Fingers Crossed

«Fingers Crossed» de Lauren Spencer-Smith es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 795.024 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

«INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» de Lil Nas X se vende como pan caliente. Ya lleva 780.863 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 10.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.