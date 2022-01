Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 10 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a la música más escuchada en Estados Unidos. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Spotify con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Sacrifice

Lo más nuevo de The Weeknd, «Sacrifice», entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.512.608 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

2. We Don't Talk About Bruno

Cosechar éxitos es sinónimo de Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «We Don't Talk About Bruno», debute en la segunda posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.258.363 reproducciones de primera entrada?

3. Gasoline

«Gasoline» de The Weeknd pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.210.804 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la tercera posición, lo que apunta a que va de salida.

4. Is There Someone Else?

El sencillo más reciente de The Weeknd ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Is There Someone Else?» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.174.180 más de reproducciones.

5. How Do I Make You Love Me?

«How Do I Make You Love Me?» de The Weeknd va en descenso: ya llega a la quinta posición. Sus 1.152.128 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. Out of Time

«Out of Time» de The Weeknd se ubica en la sexta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.151.991 reproducciones.

7. Take My Breath

«Take My Breath» de The Weeknd sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 1.022.048 reproducciones.

8. Here We Go… Again (feat. Tyler, The Creator)

Un número tan favorable como 1.013.456 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de The Weeknd va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo lugar.

9. Fingers Crossed

«Fingers Crossed» de Lauren Spencer-Smith se vende como pan caliente. Ya lleva 964.078 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. Best Friends

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a The Weeknd. Quizás por esto es que «Best Friends» debuta en el ranking directamente en la décima posición, pues alcanzó un total de 945.770 reproducciones.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.