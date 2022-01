Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy domingo, 09 de enero

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Estados Unidos?

Spotify se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de este servicio de streaming.

1. Sacrifice

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a The Weeknd. Quizás por esto es que «Sacrifice» debuta en el ranking directamente en el primer puesto, pues alcanzó un total de 1.950.078 reproducciones.

2. Gasoline

Cosechar éxitos es sinónimo de The Weeknd. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Gasoline», debute en la segunda posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.841.998 reproducciones de primera entrada?

3. Dawn FM

Lo más nuevo de The Weeknd, «Dawn FM», entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.749.943 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

4. How Do I Make You Love Me?

El sencillo más reciente de The Weeknd ya se vislumbra como un nuevo clásico. «How Do I Make You Love Me?» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.735.277 más de reproducciones.

5. Out of Time

Cosechar éxitos es sinónimo de The Weeknd. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Out of Time», debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.529.269 reproducciones de primera entrada?

6. Is There Someone Else?

El sencillo más reciente de The Weeknd ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Is There Someone Else?» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.511.028 más de reproducciones.

7. Here We Go… Again (feat. Tyler, The Creator)

Lo más nuevo de The Weeknd, «Here We Go… Again (feat. Tyler, The Creator)», entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.468.467 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

8. Take My Breath

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a The Weeknd. Quizás por esto es que «Take My Breath» debuta en el ranking directamente en el octavo puesto, pues alcanzó un total de 1.432.438 reproducciones.

9. Best Friends

Cosechar éxitos es sinónimo de The Weeknd. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Best Friends», debute en la novena posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.336.838 reproducciones de primera entrada?

10. We Don't Talk About Bruno

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast. Quizás por esto es que «We Don't Talk About Bruno» debuta en el ranking directamente en la décima posición, pues alcanzó un total de 1.260.761 reproducciones.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Spotify!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Spotify es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.