Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 08 de enero

La plataforma de streaming Spotify nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. We Don't Talk About Bruno

«We Don't Talk About Bruno», interpretado por Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.190.568 reproducciones.

2. Fingers Crossed

La nueva producción de Lauren Spencer-Smith se vende como pan caliente. Ya lleva 1.175.448 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 2.

3. Heat Waves

Cosechar éxitos es sinónimo de Glass Animals. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Heat Waves», debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 882.816 reproducciones de primera entrada?

4. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Lo más nuevo de Lil Nas X, «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)», entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 842.591 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

5. Surface Pressure

Tras haberse reproducido 812.785 veces, la nueva rola de Jessica Darrow se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 5.

6. STAY (with Justin Bieber)

El sencillo más reciente de The Kid LAROI ya se vislumbra como un nuevo clásico. «STAY (with Justin Bieber)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 797.874 más de reproducciones.

7. Super Gremlin

«Super Gremlin» de Kodak Black pierde fuerza. Hoy solo cosecha 785.500 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la séptima posición, lo que apunta a que va de salida.

8. abcdefu

«abcdefu» de GAYLE va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 745.069 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 704.736 reproducciones.

10. Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Imagine Dragons. Quizás por esto es que «Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends» debuta en el ranking directamente en el décimo lugar, pues alcanzó un total de 628.261 reproducciones.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Spotify?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.