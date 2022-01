Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy viernes, 07 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a la música más escuchada en Estados Unidos. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Spotify con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. We Don't Talk About Bruno

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast. Quizás por esto es que «We Don't Talk About Bruno» debuta en el ranking directamente en el primer puesto, pues alcanzó un total de 1.119.925 reproducciones.

2. Heat Waves

Cosechar éxitos es sinónimo de Glass Animals. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Heat Waves», debute en la segunda posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 878.346 reproducciones de primera entrada?

3. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

«INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» de Lil Nas X se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 837.453 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la tercera posición.

4. STAY (with Justin Bieber)

El exitazo de The Kid LAROI sigue abriéndose camino en las listas. Con 795.564 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición cuarta.

5. Super Gremlin

El sencillo más reciente de Kodak Black ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Super Gremlin» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 780.817 más de reproducciones.

6. Surface Pressure

Lo más nuevo de Jessica Darrow, «Surface Pressure», entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 776.186 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

7. abcdefu

«abcdefu» de GAYLE va en descenso: ya llega al séptimo lugar. Sus 736.117 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. Easy On Me

«Easy On Me», interpretado por Adele, ocupa el octavo lugar de la lista, tras lograr 705.042 reproducciones.

9. Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

Tras acumular 632.630 reproducciones, «Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends» de Imagine Dragons se mantiene en noveno lugar.

10. Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)

«Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)» de Drake sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, ya que ha conseguido un total de 609.912 reproducciones.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Spotify?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.