Perú planea que los niños regresen al colegio tras más de dos años sin clases

Un padre de familia va por su hijo a una institución educativa en Lima, en una fotografía de archivo. EFE/ Christian Ugarte

Lima, 7 ene (EFE).- Los niños y niñas peruanos volverán finalmente a las aulas a finales de marzo tras más de dos años de clases presenciales suspendidas por la pandemia, anunció el nuevo ministro de Educación, Rosendo Serna.

Según indicó, el Ejecutivo trabaja para que en marzo pueda comenzar el año escolar y las clases en régimen de presencialidad y a jornada completa, el primer anuncio en este sentido que se hace desde que en marzo de 2020 se anunciara el cierre de los colegios en el país.

"Continuamos con el trabajo a la presencialidad, hay que tomar todas las previsiones del caso con ese objetivo, esa meta", declaró el ministro en una entrevista publicada este viernes en el diario La República.

Los niños no han vuelto a los colegios de forma presencial desde diciembre de 2019, fecha en la que concluyó el año lectivo, que ya nunca volvió a retomarse presencialmente por culpa de la pandemia.

Pese a este anuncio, el ministro destacó que no será a principios de este próximo marzo cuando los escolares vuelvan a los centros como es costumbre tras las vacaciones, sino que será a finales de este mes o principios de abril cuando las aulas estén debidamente debidamente acondicionadas.

Pese a estas declaraciones, el ministro apuntó que igualmente se está trabajando en un plan de contingencia en caso de que la nueva oleada de contagios de covid-19, en pleno aumento, imposibilite el retorno.

"Estamos trabajando el plan de contingencia; es decir, si se presentara una situación muy crítica, habría que tomar una decisión ", reconoció Serna.

Además, el ministro explicó que el horario de las clases será decisión de cada centro y de la comunidad y que se está trabajando la autonomía y flexibilidad de estas instituciones.

"No se puede legislar como si todas las escuelas sean iguales. Una escuela a 3.000 metros de altitud tiene condiciones diferentes a una de zona urbana. Yo no puedo dar una receta a una escuela como si el país fuese un estándar" añadió.

Perú presenta un panorama muy desigual en el terreno educativo, ya que miles de niños no tienen acceso a la educación desde sus hogares y más de dos años sin acudir a los colegios supone un gran retraso en su formación y en el desarrollo de las habilidades sociales.

"Ha habido un retraso, es evidente y ahí se juegan diferentes factores" reconoció al medio.

El ministro se mostró optimista respecto a la campaña de vacunación de niños de 5 a 11 años que comenzará el próximo 18 de enero y que, según sus palabras, ayudará a la presencialidad.

Rosendo Serna se convirtió el pasado 28 de diciembre en el tercer ministro de Educación del gobierno de Pedro Castillo, un maestro rural, en apenas seis meses de mandato.

Ninguno de sus predecesores en el cargo impulsó el retorno a las aulas como una prioridad de su gestión, pese a las cada vez mayores críticas a la gestión de la pandemia en las aulas peruanas, que ha hecho del país uno de los más rezagados en el mundo en volver a llevar a los niños a las escuelas.