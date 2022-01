Tesla abre sala de exhibición en Sinkiang a pesar de conflicto

(Bloomberg) -- Tesla Inc. está abriendo una nueva sala de exhibición en la región china de Sinkiang, donde el país ha sido acusado de cometer abusos a los derechos humanos en contra de la población musulmana uigur de la región.

Por su parte, Pekín ha negado estas acusaciones y ha llamado a los campamentos “centros de educación vocacional”.

Tesla anunció sobre la nueva sala de exposición el 31 de diciembre a través de una publicación en la popular plataforma de redes sociales china Weibo.

“Como el primer centro Tesla en Sinkiang, la tienda integra servicios de venta, posventa y entrega, ofreciendo a los usuarios de Sinkiang un servicio integral y acompañando el viaje de los propietarios de Tesla en el oeste de China”, se lee en el anuncio.

La sala de exhibición, ubicada en Urumqi en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, es la sala de exhibición más occidental de Tesla en China, pero no es el comienzo de su presencia allí. Como señaló CNevPost, Tesla ha instalado dos de sus centrales eléctricas Supercharger en Urumqi y siete en Sinkiang. El fabricante dio a conocer la primera de esas estaciones en junio de 2021.

Tesla no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. La apertura de la sala de exposición se produce poco más de una semana después de que el presidente Joe Biden firmara un proyecto de ley bipartidista el 23 de diciembre que prohíbe las importaciones de la región, a menos que las empresas puedan demostrar que los materiales no se fabricaron mediante trabajo forzoso. Estados Unidos y otros países también anunciaron un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado que la nueva ley estadounidense “denigra maliciosamente la situación de los derechos humanos en Sinkiang de China sin tener en cuenta los hechos y la verdad”. Funcionarios chinos dijeron que EE.UU. debería “corregir el error de inmediato” y que “China dará una respuesta más amplia a la luz del desarrollo de la situación”.

El director ejecutivo del Workers Rights Consortium, Scott Nova, quien apoya la nueva ley estadounidense y la califica como “un gran paso adelante”, pidió a las corporaciones globales que se responsabilicen por obtener ganancias en un área que es el “epicentro mundial del trabajo forzoso”.

“No se trata solo de un desacuerdo o conflicto entre EE.UU. y el Gobierno chino”, señaló Nova en una entrevista. “Se trata de la obligación de las empresas de cumplir con los estándares de derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, y de no ser cómplices activos de graves abusos a los derechos laborales”.

Tesla se estaría adentrando en una región que ha sido un dolor de cabeza de relaciones públicas para otras empresas que intentan adoptar una postura contra lo que EE.UU. ha llamado un “genocidio”. Corporaciones, desde Walt Disney Co. hasta Walmart Inc., han sido criticadas tanto por tener presencia como por distanciarse de Sinkiang. En 2020, la directora financiera de Disney, Christine McCarthy , dijo que la decisión de filmar partes de su película de acción en vivo “Mulan” en la región “generó muchos problemas”. En una publicación de WeChat del 22 de diciembre, Intel Corp. se disculpó después de que su oposición al trabajo de Sinkiang provocara una reacción violenta en China.

La Alianza para la Fabricación Estadounidense (AAM, por sus siglas en inglés) criticó este último movimiento de Tesla.

“Seré franco: cualquier empresa que haga negocios en Sinkiang es cómplice del genocidio cultural que tiene lugar allí. Pero las acciones de Tesla son especialmente despreciables”, dijo el presidente de la AAM, Scott Paul, en un comunicado enviado por correo electrónico.

