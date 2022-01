Las rupturas sentimentales más sonadas del 2021

30-12-2021 BERTÍN OSBORNE Y FABIOLA MARTÍNEZ, CHRISTIAN GÁLVEZ Y ALMUDENA CID Y, RAMÓN GARCÍA Y PATRICIA CEREZO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Han sido muchos los bombazos informativos que nos ha dado este 2021... pero también las rupturas sentimentales que nos ha dejado este año que acabamos de cerrar. Tristemente y como decía Rocío Jurado 'jamás duró una flor dos primaveras' y hemos visto como las parejas más duraderas han dado por finalizado su amor y han emprendido caminos por separado.



BERTIN OSBORNE Y FABIOLA MARTÍNEZ



Si hubo una ruptura que nos llamó especialmente la atención fue la Bertín Osborne y Fabiola Martínez, que tras casi 20 años de relación daban por finalizado su amor y anunciaban vía comunicado su separación. Una noticia que se producía en enero del 2021 y que nos dejaba impactados porque no sabíamos qué había sucedido entre ambos. Finalmente los dos protagonistas de esta información aclaraban que no habían existido terceras personas, simplemente la rutina de la pareja había pasado factura en ellos y tomaron la decisión de zanjar su vínculo matrimonial.



AMELIA BONO Y MANUEL MARTOS



De una pareja sonada a otra, la de Amelia Bono y Manuel Martos, que anunciaban a través de sus redes sociales su separación tras casi 13 años de amor insaciable y cuatro hijos en común: Jorge - 12 años -, Manuel - de 10 -, Gonzalo - de 6 - y Jaime, de 4. Ambos siguen manteniendo una relación extraordinaria por el bienestar de su descendencia y son muchas las ocasiones en las que les hemos podido ver juntos, demostrando su amor incondicional.



RAMÓN GARCIA Y PATRICIA CEREZO



El 14 de julio la revista 'Semana' desvelaba la separación de uno de los matrimonios más estables y consolidados del panorama nacional, el de Ramón García y Patricia Cerezo. Después de casi 25 años de unión y dos hijas en común, el famoso presentador y la periodista tomaban la decisión de emprender caminos separados y el pasado verano mismo habrían firmado su divorcio.



SARA CARBONERO E IKER CASILLAS



Aunque lo suyo era un secreto a voces, la ruptura se hizo oficial en el mes de marzo cuando ambos emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en el que aseguraban que habían puesto punto y final a su matrimonio. Además, ambos confesaba que seguirían unidos por el bien de sus hijos y lo cierto es que así ha sido, ya que les hemos visto juntos en muchos momentos disfrutando de su vida familiar.



JULIO IGLEISAS JR Y CHARISSE VERHAERT



Después de 18 años de relación sentimental -ocho años casados- ambos terminaban su historia de amor. El cantante aseguraba a la revista ¡HOLA! que la distancia había pasado factura a su relación y les terminó separando como nunca hubiesen imaginado, tanto, que los dos tenían un trato de amistad en vez de dos enamorados.



CHRISTIAN GALVEZ Y ALMUDENA CID



Según confirmaba Hola.com, la pareja habría tomado esta decisión de una manera modélica y completamente meditada ya que se trata de una separación sin terceras personas de por medio. Aunque el pasado 7 de agosto el matrimonio celebraba su undécimo aniversario de casados, las diferencias entre ellos habrían hecho que pongan punto y final a su matrimonio.



ANTONIO DAVID FLORES Y OLGA MORENO



Tras el documental de Rocío Carrasco muchas miradas apuntaban a que esta relación pondría punto y final, pero lo cierto es que nos sorprendió el concurso que hizo Olga Moreno en 'Supervivientes' ya que no paró de recordar a su marido y a ponerle por los cielos. Sin embargo, hace varios meses, Antonio David confirma la peor de las noticias, su separación.