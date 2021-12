Olimpia hondureño anuncia la salida del entrenador argentino Pedro Troglio

Fotografía de archivo del entrenador Pedro Troglio. EFE/José Valle

Tegucigalpa, 29 dic (EFE).- El Olimpia, tetracampeón del fútbol hondureño, informó este miércoles que el argentino Pedro Troglio ya no continuará con el club porque llegó a un acuerdo para dirigir al San Lorenzo de Almagro de su país.

Troglio y su equipo técnico "no continuarán al frente del club. Él ha tenido una opción de dirigir en su país, donde reside toda su familia y de la cual ha pasado mucho tiempo separado por la pandemia", indicó el Olimpia en un comunicado.

El técnico argentino, de 56 años, firmará contrato por un año con el San Lorenzo de Almagro de la primera división del fútbol de Argentina, añadió.

"Entendemos lo que esto significa para el profesor Troglio y su cuerpo técnico, y a pesar de tener un contrato vigente nuestro club no ha sido un obstáculo para detener esta oportunidad", señaló el equipo hondureño.

Troglio, mundialista con su país en Italia'90, tenía contrato hasta mayo de 2022 con el Olimpia, con el que el pasado día 23 logró el tetracampeonato.

El Olimpia, el equipo más popular y laureado de Honduras, con 34 copas, deseo "siempre lo mejor" para Troglio, quien también ha dirigido en su país a Tigre y Gimnasia y Esgrima La Plata, y a su equipo en su nuevo reto.

"Les agradecemos por estos dos años y medio maravillosos que le entregaron a nuestro querido club Olimpia, donde sacrificaron muchas cosas para poder dar lo mejor de cada uno de ellos y, así, junto a los jugadores que han estado en este tiempo, lograr los éxitos alcanzados", señaló el equipo.

El club hondureño dijo que sus puertas "siempre estarán abiertas" para Pedro Troglio, Gustavo Reggi (asistente técnico), Pablo Martín (preparador físico) y Sergio López (preparador de arqueros), a quienes les reiteró sus "deseos de éxito en sus nuevas funciones".

El Olimpia indicó que próximamente anunciará al nuevo cuerpo técnico del club, previo al arranque del torneo hondureño Clausura, que se iniciará el 15 de enero.