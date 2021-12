Musk quiere que SpaceX convierta CO2 de atmósfera en combustible

(Bloomberg) -- El multimillonario Elon Musk está avanzando con una iniciativa para utilizar emisiones que contribuyen al cambio climático. Tuiteó que su compañía aeroespacial lanzará un programa para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y usarlo como combustible para naves espaciales.

Musk, presidente y director ejecutivo de Space Exploration Technologies Corp., anunció el proyecto el 13 de diciembre, poco después de ser nombrado “Persona del año” por la revista Time.

“SpaceX está iniciando un programa para sacar CO2 de la atmósfera y convertirlo en combustible para naves espaciales”, tuiteó. El uso de dióxido de carbono para impulsar los viajes espaciales “también será importante para Marte”, agregó en una misiva posterior.

La propuesta de Musk provocó rápidamente escepticismo entre algunos de sus seguidores de Twitter, quienes arrojaron dudas sobre su viabilidad.

SpaceX, que se ha convertido en un proveedor de servicios de lanzamiento para clientes como la NASA, está desarrollando naves espaciales para viajes al espacio sideral que podrían enviar humanos a Marte. El año pasado, Musk dijo a un entrevistador que confiaba en que podrá enviarse una misión tripulada al planeta rojo en 2026.

SpaceX también planea perforar en busca de gas natural en Texas y podría usar ese gas para impulsar su nave espacial y cohetes.

Musk, el hombre más rico del mundo gracias a la popularidad de su fabricante de vehículos eléctricos, Tesla Inc., dijo en enero que donaría US$100 millones para un premio a la mejor tecnología de captura de carbono.

La nueva iniciativa para fabricar combustible para naves espaciales se basaría en un tipo de tecnología, la captura de aire directa (DAC), que aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. La planta de DAC más grande del mundo, una instalación en Islandia, comenzó a operar en septiembre y recibirá 4.000 toneladas anuales del aire, aproximadamente el doble de la capacidad mundial de DAC anterior.

Musk ha usado su cuenta de Twitter antes para declaraciones que, a primera vista, parecen ser impulsivas. La semana pasada, anunció a través de un tuit que estaba considerando renunciar a sus trabajos y “convertirse en influencer a tiempo completo”.

El magnate ha estado vendiendo parte de su participación en Tesla. En su transacción más reciente, vendió US$906,5 millones en acciones de la compañía, según documentos regulatorios fechados el lunes.

Las acciones de Tesla se han desplomado un 21% desde el principios de noviembre, cuando Musk se comprometió en Twitter a vender el 10% de su participación.

