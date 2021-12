Tebas: Objetivo de Proyecto Sostenible es "salvaguardar intereses egoístas"

Javier Tebas, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 3 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, asegura en una carta enviada a los clubes integrantes del organismo que el denominado 'Proyecto Sostenible' que han propuesto Real Madrid, Barcelona y Athletic, tiene "el único objetivo de continuar salvaguardando los intereses egoístas de unos pocos frente al beneficio común de la mayoría"

Para el máximo dirigente de la patronal, el denominado 'Proyecto Sostenible', "es un intento más de romper el consenso y generar incertidumbre" para ese objetivo ante la operación del Plan Impulso que votarán los clubes de LaLiga el próximo día 10.

"Y lo hacen, enviando una carta que no es vinculante ni contiene un plan trabajado ni definido, intentando confundir a los clubes como si no fuesen entidades gestionadas de manera profesional y con capacidad para analizar propuestas de negocio", añade.

Tebas recuerda que "la carta viene liderada por el presidente del Real Madrid (Florentino Pérez), que hace escasamente seis meses declaraba que estábamos "arruinados", que nuestros partidos no eran interesantes y que era inevitable que los derechos audiovisuales de nuestra competición bajaran. El objetivo de esta carta, como entonces, no es otro que generar incertidumbre en este caso para afectar a la operación que votamos el próximo día 10".

Considera que la alternativa de Real Madrid, Barcelona y Athletic ha sido "presentada de forma muy tendenciosa, pero sobre todo imprecisa financieramente" y que "no es directamente comparable con Plan Impulso", a la vez que afirma que "es una operación de deuda que exige garantías y el Plan Impulso es una operación de equity (capital ) y por tanto el inversor corre el riesgo del negocio, vaya bien o mal, sin garantías de devolución del principal directa".

"No es una propuesta ni vinculante, ni siquiera indicativa de financiación por parte de los inversores finalistas", agrega Tebas, quien insiste en que esos tres clubes "intentan descarrilar el Proyecto Impulso, cuyo impacto en los derechos audiovisuales no les afecta, proponiendo una alternativa que ellos mismos tampoco van a tomar ya que su interés es capital y no deuda".

Se trata, en su opinión, de "una inyección de dinero sin un plan de inversión, ni compromisos adquiridos, ni mecanismos de supervisión, en definitiva, sin un plan coordinado que beneficie a todas las partes".

"Sin estrategia y coordinación la inyección de dinero tiene el riesgo de convertirse en inflación del sistema y no en creación de valor, es decir, en un alivio financiero a corto plazo que puede resultar en un empobrecimiento de los clubes en el medio plazo", sostiene.

La carta de Tebas mantiene que los números mostrados "pretenden distorsionar el mensaje comparando la inversión actual de los Fondos CVC con el agragado del 'cash flow' acumulado en 50 años asumiendo hipótesis de crecimiento agresivas e ignorando el valor temporal del dinero".

De acuerdo a esos cálculos, indica, en el escenario optimista asumen un crecimiento anual acumulado del 10 por ciento, lo que supondría que en 50 años los derechos de televisión de LaLiga serían de más de 193.000 millones de euros.

"Eso significaría que los derechos de televisión de los clubes de LaLiga se habrían multiplicado por 107 veces, mientras que el PIB en ese mismo periodo de 50 años se habrá multiplicado por 3,4 veces. En este imposible escenario optimista CVC ganaría 168.639 millones de euros ¡Pero eso significaría que los clubes habrían ingresado 1.875.595 millones de euros! ¡Casi 2 billones (españoles) de euros! ¡¡El 20 % del PIB actual de nuestro país!!", añade.

Tebas considera que "esta comparación descalifica por sí sola cualquier otro aspecto de este informe, porque no es un análisis serio de posibles alternativas, se trata solo de un intento de destruir el futuro de la competición y los clubes para poder desarrollar su proyecto de Superliga".