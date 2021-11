Paraguay registra 50 casos nuevos y un fallecido por covid-19

Paraguay inició desde la semana anterior la vacunación contra la covid-19 a los adolescentes de 14 y 15 años de edad, quienes recibieron la primera dosis del laboratorio estadounidense Pfizer. Foto de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 17 nov (EFE).- Paraguay registró este miércoles 50 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 en una jornada en la que falleció una persona no vacunada por la covid-19, según el informe diario del Ministerio de Salud del país suramericano.

De las 1.858 muestras analizadas, 50 dieron positivo, por lo que el país alcanzó los 462.109 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de covid-19, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 16.343.

El fallecido de esta jornada es un hombre de Alto Paraná que pertenece a la franja etaria de entre 20 y 39 años que no estaba vacunada, informó la cartera.

El informe señala que de los 79 internados por la enfermedad, 46 se encuentran en UTI (cuidados intensivos), 30 de ellos sin vacunar contra la covid-19.

Paraguay inició desde la semana anterior la vacunación contra la covid-19 a los adolescentes de 14 y 15 años de edad, quienes recibieron la primera dosis del laboratorio estadounidense Pfizer.

En la última rueda de prensa de las autoridades sanitarias, la directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, dijo el pasado viernes que, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, hay 45 menores de 20 años de edad fallecidos, por lo que insistió en la importancia de inocular a esta franja etaria.

Las últimas cifras de vacunación ofrecidas, con fecha del 11 de noviembre, establecen que 3.171.685 personas, es decir, un 43 % de la población total, han recibido al menos una dosis y, de ellas, 2.505.749 completaron el esquema.

Además, 56.885 paraguayos recibieron una dosis de refuerzo desde que empezara su aplicación el 18 de octubre.

Desde el 15 de noviembre, podrán aplicarse la tercera dosis los mayores de 18 años que completaron su vacunación hasta el 30 de junio y no solo los mayores de 50 años o personal sanitario, como hasta el momento.

Los receptores de Covaxin, HayatVax, Coronavac y Sinopharm empezaron a recibir AstraZeneca, mientras que quienes cuentan con dos dosis de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Sputnik V y una de Janssen suman Pfizer como refuerzo.