Gimnastas víctimas de abusos sexuales critican al FBI y las autoridades deportivas

actualiza con intervención del director del FBI ///Washington, 15 Set 2021 (AFP) - Las gimnastas estadounidenses Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols y Aly Raisman denunciaron este miércoles la inacción de las autoridades deportivas y de la policía federal para prevenir las agresiones sexuales cometidas por el exmédico del equipo femenino de los Estados-Unidos, Larry Nassar, en atletas jóvenes durante dos décadas."Nos han defraudado y nos deben explicaciones", declaró, con la voz destrozada por la emoción, Simone Biles, de 24 años, ante una comisión del Senado encargada de examinar los "fallos" de la investigación.Larry Nassar, de 58 años, cumple una condena de cadena perpetua después de haber sido condenado a varias sentencias severas en 2017 y 2018 por agresiones sexuales a más de 250 gimnastas, en su mayoría menores, cometidas en la federación de gimnasia, en la Universidad estatal de Michigan y en un gimnasio en Lansing donde trabajaba.Un informe de la inspección general del Departamento de Justicia, un organismo independiente, se mostró muy severo con la oficina local del FBI en Indianápolis, donde el jefe de la federación de gimnasia había informado por primera vez las acusaciones contra el osteópata en julio de 2015.La investigación se cerró en septiembre y ocho meses más tarde se necesitó otra denuncia para concluir una nueva investigación."Hago responsable a Larry Nassar y hago responsable a un sistema entero que permitió y perpetró estos abusos, la Federación estadounidense de gimnasia y el Comité Olímpico estadounidense", dijo Biles, múltiple medallista de oro olímpico."¿Cuál es el valor de una niña?", se preguntó durante un testimonio desgarrador.- El "delito" del FBI - McKayla Maroney centró su ira en la oficina local del FBI que había recogido su testimonio con detalles muy precisos sobre los ataques."No sólo el FBI no hizo una investigación, sino que cuando (los agentes federales) finalmente hicieron un informe 17 meses más tarde, hicieron declaraciones falsas sobre lo que había dicho", denunció la exgimnasta de 25 años, que había sido atacada cuando tenía 13 años.Al falsificar su testimonio, "estos agentes del FBI cometieron un delito", destacó, denunciando la ausencia de sanciones adoptadas por el Departamento de Justicia que, según ella, "se negó a perseguir" a estos policías.Aly Raisman, quien reveló que había sido atacada a partir de 2010, denunció a Larry Nassar en 2015 a la Federación.Sin embargo, "el FBI tardó 14 meses en contactarme a pesar de mis numerosas peticiones de testificar", dijo la exatleta de 27 años.Maggie Nichols, de 24 años de edad y primera en declarar que había sufrido abusos sexuales, dijo que estaba "obsesionada con el hecho de que, incluso después de haber denunciado mis ataques, tantas mujeres y niñas sufrieron".El director del FBI, Christopher Wray, pidió disculpas a las víctimas de Larry Nassar, admitiendo que "los errores fundamentales cometidos en 2015 y 2016 nunca debieron haber existido".El agente que supervisó la investigación fue despedido, dijo, expresando su "frustración" por el hecho de que el agente encargado de la investigación no hubiera sido sancionado, ya que se había jubilado antes de las conclusiones de la Inspección General.Éste había solicitado a la Federación un puesto de jefe de seguridad, que finalmente no obtuvo.También señaló que en el FBI se habían iniciado varias reformas recomendadas en el informe de la Inspección General, incluida una mejor capacitación de los agentes en casos de abuso sexual.