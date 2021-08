Great Wall entra en Brasil con la compra de la fábrica de Daimler

Gente con mascarillas revisa la tercera generación del vehículo urbano deportivo Haval H6 de GWM (Great Wall Motors) en la Exhibición Internacional del Automóvil de Pekín, o Auto China, luego de la pandemia de COVID-19, en Pekín, China. 27 de septiembre, 2020. REUTERS/Tingshu Wang

PEKÍN/RIO DE JANEIRO, 18 ago (Reuters) -Daimler AG vendió una fábrica en Brasil a la china Great Wall Motor Co Ltd por una suma no revelada, dijeron las compañías el miércoles, lo que marca la llegada de la automotriz china a la mayor economía de América Latina.

Great Wall, con sede en Baoding, es el principal fabricante de camionetas pickup de China y también fabrica vehículos en Rusia y Tailandia. La empresa dijo en un comunicado separado que renovaría la fábrica para tener una capacidad de producción anual de 100.000 vehículos.

Reuters informó la semana pasada, citando a personas familiarizadas con el asunto, que Great Wall había decidido reasignar a Brasil una parte de su inversión de 1.000 millones de dólares en India, en momentos en que el fabricante de automóviles está nervioso por una demora de un año en obtener las aprobaciones del gobierno.

Las ventas globales son clave para la Great Wall, que vendió 1,1 millones de vehículos el año pasado y apunta a entregar cuatro millones de autos al año en 2025.

El fabricante alemán de automóviles de alta gama Daimler había anunciado en diciembre que reduciría la producción de automóviles en Brasil, cerrando una fábrica dedicada a producir vehículos de lujo Mercedes Benz desde 2016 en la ciudad de Iracemápolis, en el estado de Sao Paulo.

La planta de Mercedes se había abierto cuando la política industrial brasileña obligó a varios fabricantes de automóviles a tener plantas si querían vender grandes volúmenes en el mercado local, lo que llevó a un exceso de capacidad por una demanda que se ha recuperado lentamente de una profunda recesión.

Daimler dijo en diciembre que la caída de las ventas de autos de lujo durante la pandemia de COVID-19 había hecho insostenible mantener la fábrica abierta.

La fábrica y sus terrenos cubren 1,2 millones de metros cuadrados, dijo Daimler en su comunicado.

Great Wall, en otro comunicado, dijo que la fábrica tendrá una capacidad de producción anual de unos 100.000 vehículos.

(Reporte de Yilei Sun en Pekín y Gram Slattery en Río de JaneiroEditado en español por Javier López de Lérida y Rodrigo Charme)