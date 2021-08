México apuesta a la vacunación para lograr "declive" de tercera ola de covid

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, participa este martes, durante la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 17 ago (EFE).- El Gobierno mexicano defendió este martes su apuesta por la vacunación para conseguir el "declive" de la tercera ola de covid-19, en medio de polémicas por la falta de otras medidas, su plan de regreso a clases y el rechazo a dosis de refuerzo, por ahora.

México marcó los cuatro días con más contagios de toda la pandemia la semana pasada, al registrar un máximo de casi 25.000 el jueves, pero el funcionario encargado de combatir la epidemia, Hugo López-Gatell, argumentó que el país inicia ahora con una reducción semanal del 1 %.

"Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización", aseguró López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

LA VACUNA ES LA ESTRATEGIA

México es el cuarto país con más muertes de covid-19, con casi 250.000 decesos y más de 3,1 millones de casos, y además afronta desde hace casi tres meses una tercera ola de contagios con más de 20 estados en alerta por una saturación hospitalaria mayor al 50 %.

A pesar del panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que está en contra de "medidas autoritarias" al reafirmar su meta de vacunar con al menos una dosis a toda la población adulta para octubre.

"Para enfrentar la pandemia lo mejor es la vacuna, si se está vacunado hay protección", declaró en su rueda de prensa diaria.

Casi 55 millones de personas han recibido al menos una dosis, lo que representa el 61 % de la población adulta, presumió López-Gatell.

Pero menos de 30 millones de personas, de un total de 126 millones de habitantes, están completamente vacunados, según la Secretaría de Salud.

"Somos en este momento uno de los países de América Latina que tiene el mayor número promedio de inmunizaciones diarias, superamos por ejemplo a Estados Unidos en este momento", sostuvo López-Gatell.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard destacó que un 24 % de las vacunas que ha administrado el Gobierno provienen de México por el acuerdo de envasado de la británica AstraZeneca y la china CanSino.

Además, destacó el próximo donativo de 3,5 millones de dosis de Moderna que Estados Unidos hará en dos envíos.

"Es la séptima vacuna en el portafolio mexicano, es uno de los más amplios del mundo", indicó el canciller de México, que ha recibido más de 90 millones de dosis de AstraZeneca, Cansino, la rusa Sputnik V, la china Sinovac y las estadounidenses Pfizer y Johnson & Johnson.

¿TERCERA DOSIS Y VACUNAS PARA NIÑOS?

En contraste con Chile y Estados Unidos, que han comenzado a aplicar o avalado vacunas de refuerzo para la población vulnerable, López Obrador cuestionó la necesidad de una tercera dosis.

"Como es natural, las farmacéuticas quieren que se consuman más vacunas y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias y definir una política de protección a la gente, no una política mercantil", denunció.

En tanto, López-Gatell ha descartado la vacunación de menores de 18 años como una condición necesaria para el próximo regreso a clases presenciales, el próximo 30 de agosto.

El funcionario ha justificado que menos del 1,6 % de las personas hospitalizadas ahora por covid-19 son menores de 18 años y que los fármacos de cualquier forma no reducirán el riesgo de contagio.

"En el contexto de la reapertura de las escuelas, también se ha querido utilizar como un argumento de que 'solo si se vacuna a menores de edad, se pueden abrir las escuelas', no tiene sentido esto", manifestó.

México no tiene clases presenciales, de forma generalizada, desde marzo de 2020, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país.

Aunque aún casi 60 % de los padres de familia se oponen al regreso a clases, como revelaron este martes dos encuestas de diarios nacionales, López Obrador ha defendido el plan de su Gobierno.

"Vamos a salir y enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien porque la suerte también juega en esto", opinó.