Decenas de guatemaltecos piden la salida de Giammattei en una nueva manifestación

Integrantes de los 48 Cantones hacen un bloqueo de la carretera Interamericana en San Cristobal, Totonicapán el 29 de julio de 2021, como parte de las protestas contra el presidente Alejandro Giammattei, y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 31 jul (EFE).- Decenas de guatemaltecos exigieron de nuevo este sábado la renuncia de Alejandro Giammattei a la Presidencia de Guatemala, en una nueva jornada de manifestación en repudio de la destitución hace una semana del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

Reunidos en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala, los manifestantes volvieron a mostrar su descontento e indignación en contra del Gobierno que preside Giammattei, a quien señalan influir en las decisiones de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

La fiscal despidió a Sandoval el pasado 23 de julio porque consideró que este llevaba a cabo una "justicia selectiva", mientras que el exfiscal la señaló de "procurar impunidad" en beneficio de "sus amigos".

Con batucadas, banderas y carteles, los manifestantes también instaron a la fiscal general a presentar su renuncia irrevocable al cargo por "carecer de legitimidad" al "promover la impunidad desde su propio despacho".

Los ciudadanos también exigieron un cambio "real y total" en el país, para llegar a ser una nación "antirracista y antipatriarcal", además de concretar una Asamblea Constituyente Plurinacional y Pluricultural, cuyas consignas fueron compartidas el pasado jueves durante el paro nacional organizado por los pueblos indígenas.

"No queremos otro 2015", se leía en una de las mantas que llevó alguien a la plaza, con relación a las protestas de 2015 en contra de la corrupción y que derivaron en la caída del presidente del momento, Otto Pérez Molina, procesado por severos casos de corrupción.

Un manifestante aseguró que, tras las protestas contra la impunidad de hace siete años, la extrema derecha se consolidó y consiguió la victoria electoral ese mismo año de un "supuesto outsider", el cómico Jimmy Morales, que durante su Gobierno entre 2016 y 2020 consiguió terminar con el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Sandoval abanderó durante los últimos tres años la lucha anticorrupción en Guatemala y también fue clave entre 2014 y 2018, en conjunto con la CICIG que dirigía el abogado colombiano Iván Velásquez y la ex fiscal general Thelma Aldana, en el desmantelamiento de más de 60 estructuras de corrupción estatales, incluida la captura del expresidente Pérez Molina.

La Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos (estatal, autónoma) se instaló este sábado con un toldo en la plaza, para nutrir la manifestación y para pedir firmas a la población estudiantil con el objetivo de declarar "persona no grata" a la fiscal Consuelo Porras, catedrática de la misma entidad académica.

En la semana trascendió en redes sociales un vídeo de una clase de Porras en la que sus alumnos le gritaban: "Corrupta", y la cuestionaban por su decisión de remover de su cargo a Sandoval, que en febrero fue homenajeado por el Departamento de Estado de EE.UU. como un "campeón anticorrupción".

La comunidad internacional en Guatemala, liderada por Estados Unidos, Alemania y Francia, manifestó por su parte, el jueves, su descontento con la decisión de la Fiscalía y pidió en una carta abierta al presidente Giammattei que "retome y garantice la lucha contra la corrupción y la impunidad".