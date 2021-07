Fernando Carro, primer atleta español en acción, abandona en obstáculos

Fernando Carro de España compite en los 3000m obstáculos masculinos durante los eventos de atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio Olímpico de Tokio, Japón, el 30 de julio de 2021. EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Tokio, 30 jul (EFE).- Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 m obstáculos y primer atleta español que competía en los Juegos Olímpicos de Tokio, abandonó en la primera lesión por molestias físicas cuando apenas había cubierto el primer kilómetro.

Le cupo el honor de estrenar la participación española en el atletismo de Tokio 2020, a las 9.30 de la mañana, y su objetivo era, como el de Sebastián Martos y Dani Arce, acabar entre los tres primeros, que se clasificaban directamente para la final del 2 de agosto, ganar una de las seis plazas de repesca por tiempos.

La barba y la coleta del campeón de España se dejó ver en la segunda posición al principio, pero ante el ritmo marcado por el colombiano Carlos San Martín empezó a dar muestras evidentes de sufrimiento. Con un vendaje en el muslo izquierdo, antes de cumplirse el primer kilómetro estaba descolgado y poco después optó por abandonar.

"Circunstancias de entrenamientos complicados desde que llegué a Japón y saltar sólo con la pierna derecha, lo hacía muy complicado, pero lo he intentado", comentó.

El etíope Lamecha Girma se impuso con un tiempo asombroso de 8:09.83. Había sido -recuerda el estadístico de la federación Española Miguel Villaseñor-, la eliminatoria o semifinal de obstáculos más rápida de la historia, no sólo olímpica sino de cualquier competición. Miura, de 19 años, fue segundo con récord japonés (8:09.92).

Martos, retrasado desde la salida en la segunda serie, terminó octavo con 8:23.07, y en la tercera Dani Arce tiró con valentía en las primeras vueltas, pero acusó el esfuerzo y se rezagó en el último mil, hasta acabar duodécimo con 8:38.09.

Carro había llegado a Tokio tocado en el isquio izquierdo, tras renunciar a los campeonatos de España de Getafe.

Antes de competir, en las redes sociales había insertado este mensaje "De mí manera tan particular de correr, siempre sacan una cierta similitud con el revolver de un jabalí herido. Lejos de promocionar cualquier tipo de caza. Hoy seré vuestro jabalí herido".