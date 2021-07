La industria mexicana del blindaje se diversifica por aumento de la violencia

Una mujer, muestra los impactos de bala a una placa de vidrio blindado, hoy durante una prueba de balística del consejo nacional de la industria de la balística (CNB)en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- La industria mexicana del blindaje se ha diversificado durante los últimos años a raíz del aumento de la violencia en el país, de modo que ofrece chalecos antibalas cada vez más ligeros, vidrios prácticamente impenetrables y protecciones para vehículos.

"El sector más reciente fue el sector de transportes de mercancías que incrementó mucho. Es un sector que antes no se blindaba y que hoy por hoy es uno de los principales", contó este viernes a Efe Daniel Portugal, tesorero y asesor del Consejo Nacional de la Industria Balística.

Las diversas empresas que conforman esta patronal fundada hace cuatro años se reunieron este viernes en un campo de tiro a las afueras de Ciudad de México para probar los materiales y vidrios más resistentes del mercado, que pueden proteger incluso de armas largas como una AK-47.

"Ha habido mucho incremento de la inseguridad y hemos visto que se han estado blindando otro tipo de negocios", detalló Portugal.

Además del transporte de mercancías, la industria ha detectado que cada vez hay más demanda de blindaje de automóviles y también del llamado blindaje arquitectónico, que se usa para proteger el acceso de casas y negocios que disponen de mucho efectivo como las joyerías.

"Se puede blindar desde una caseta de acceso a un condominio hasta una funeraria porque manejan mucho efectivo y el riesgo es latente. Se pueden blindar gasolineras, tiendas de abarrotes... Cualquier lugar con riesgo es blindable", explicó el empresario.

Uno de los grandes retos de la industria es reducir el peso de los blindajes, por eso se desarrollan chalecos antibalas cada vez más ligeros e incluso camuflados dentro de la ropa.

Durante la última década se han logrado reducciones de peso de entre el 27 % y el 35 %.

"Antes caminabas muy rígido, pero ahora el blindaje es mucho más ergonómico", explicó.

Y es que el blindaje, asegura la industria, radica en la composición de materiales y no en su grosor, por eso hay cristales laminados de 45 milímetros que pueden romperse a balazos o mazazos mientras que uno de policarbonato de 12 milímetros los resiste.

Con la crisis de violencia que sufre México también han proliferado empresas de seguridad que no están certificadas ni cumplen con los estándares internacionales, lamenta el Consejo Nacional de la Industria Balística.

"Hay mucho charlatán afuera, muchos blindajes parciales que ponen en riesgo la vida de los usuarios", advirtió Portugal.

México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

Además, reportó 2.963 homicidios en mayo, el mes más violento en lo que va de 2021.