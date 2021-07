Usuarios de discos duros de WD denuncian pérdida de datos

ILUSTRACIÓN - Desenchufar para evitar la pérdida de datos: la indicación proviene del propio fabricante WD de los discos duros externos My Book live y My Book live Duo. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Algunos usuarios de los discos duros externos My Book live y My Book live Duo, de Western Digital (WD), se llevaron recientemente una desagradable sorpresa: de un momento a otro, sus datos desaparecieron. Según informó la compañía en su propio foro de soporte, se han detectado pérdidas de datos por software malicioso en algunos modelos de los discos duros, y si bien aún no se dispone de información sobre las causas exactas, se está investigando. En el mismo foro y en la plataforma social Reddit, los usuarios de los discos duros informan de la pérdida inesperada de datos y explican que su disco duro había sido restablecido al estado de entrega sin su conocimiento. Otros denuncian la aparición inesperada de solicitudes de contraseñas que ellos mismos no habían configurado. Esta incidencia es una buena razón para hacer una copia de seguridad de los datos guardados localmente en los dispositivos. La Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información (BSI) aconseja utilizar un disco duro externo que se pueda guardar por separado del PC después de realizar la copia de seguridad. Además, recomienda no utilizar un solo disco duro: "Doble es mejor", escribe la oficina en su guía de copias de seguridad. Quien no desee copiar todas sus carpetas a mano, puede utilizar un software de copia de seguridad. Tanto macOS, de Apple, como Windows, de Microsoft, ofrecen herramientas útiles para ello directamente en el sistema operativo. Los usuarios de Mac pueden utilizar Time Machine para hacer una copia de seguridad del estado actual del sistema a intervalos determinados. Este respaldo permite recuperar archivos en caso de pérdida de datos. Según la alemana BSI, Windows 7, 8 y Windows 10 permiten crear copias de seguridad de la imagen del sistema. Windows 10 incluye además la función Historial de archivos, que realiza automáticamente copias de respaldo de los archivos y datos personales del usuario. La funcionalidad ofrece una función de búsqueda para restaurar solo determinados archivos o, por ejemplo, la edición de un día concreto. dpa