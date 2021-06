La Fiscalía de Nicaragua sigue citando a empresarios y periodistas

La Fiscalía abrió una investigación contra la Funides, un centro de pensamiento independiente, ligada al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado.EFE/Justin Lane/Archivo

Managua, 21 jun (EFE).- El Ministerio Público de Nicaragua informó este lunes que sigue citando a empresarios y periodistas sobre el proceso de investigación que han abierto en contra de dos organismos no gubernamentales vinculados a dos aspirantes opositores a la Presidencia de la República.

Este lunes acudió José Antonio Baltodano Cabrera, uno de los empresarios más fuertes de Nicaragua, y el abogado José Evenor Taboada Arana, "quienes contestaron las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse", indicó la Fiscalía en una declaración.

Ambos comparecieron en calidad de investigados como parte del proceso de investigación contra la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

La Fiscalía abrió una investigación contra la Funides, un centro de pensamiento independiente, ligada al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado.

La investigación contra la Funides y sus juntas directivas es "por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer ilícitos", y también "por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", para lo cual el Ministerio Público cita la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

Por ese caso, una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios.

La Fiscalía dijo que el viernes pasado citaron al empresario Alfredo José Marín Ximénez, quien justificó su inasistencia por encontrarse fuera del país.

PERIODISTAS Y ESCRITORES

Además de la Funides, la Fiscalía investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, que dirigió la periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro.

Sobre esa ONG, la Fiscalía informó que citó al periodista Lester Otoniel Juárez Ordóñez, del portal digital Despacho 505, "quien no se presentó por supuestamente encontrarse fuera del país (pendiente de presentar certificación)".

También a la escritora y promotora cultural Linda Báez Lacayo y a Róger Alberto Cruz Sánchez, "quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron y luego de firmar el acta, procedieron a retirarse".

"Las personas que han sido citadas y que seguiremos citando, son aquellas vinculadas con las Fundaciones Violeta Barrios de Chamorro, Funides o con todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigadas por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", puntualizó la Fiscalía, que anunció que seguirá "realizando las diligencias investigativas que sean necesarias".

Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a cerca de una treintena de periodistas y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.

La Policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes los acusa de "traición a la patria".

Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas tres semanas bajo la acusación de diversos delitos.

Las detenciones de opositores se dan a menos de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.