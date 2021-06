Tokio 2020 repartirá condones a atletas pero pedirá que no los usen en JJOO

Cajas de preservativos en una farmacia. EFE/David Asta Alares/Archivo

Tokio, 20 jun (EFE).- Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 afirmaron hoy que distribuirán preservativos a los atletas participantes, como es habitual en estos eventos, aunque les pedirán no usarlos durante la competición, en línea con las medidas anticovid.

"La distribución de condones tiene como objetivo concienciar sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH, que son una amenaza para los jóvenes en muchos países", señaló este domingo el director general de la Villa Olímpica, Takashi Kitajima, en una rueda de prensa.

"El objetivo no es que los usen en la Villa Olímpica, sino que pediremos a los atletas que se los lleven de vuelta a sus países de origen para cooperar en concienciación de las ETS y de su erradicación", explicó Kitajima durante un acto en el que se mostraron a la prensa los alojamientos para los atletas.

El reparto de condones entre deportistas es una medida habitual en los Juegos Olímpicos desde 1998 por iniciativa del Comité Olímpico Internacional, señaló el responsable del comité organizador, quien añadió que durante Tokio 2020 "se ha querido continuar con esta medida de concienciación" pese a la situación de la pandemia.

Los organizadores tienen previsto repartir unos 150.000 preservativos entre los más de 11.000 atletas que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la capital nipona, según cifras recogidas por medios locales.

Los deportistas participantes en los Juegos deben cumplir un manual de medidas anticontagios que incluye un detallado protocolo de distanciamiento social y un amplio elenco de comportamientos prohibidos, entre ellos los abrazos, estrecharse las manos u otras formas de contacto físico, aunque el sexo no aparece mencionado en el documento.

El incumplimiento de estas medidas podría castigarse con sanciones como la descalificación de los Juegos o incluso la expulsión del país, en función de la gravedad de la infracción, según los organizadores.

Los anfitriones también anunciaron hoy que se permitirá beber alcohol dentro de la Villa Olímpica, aunque señalaron que solo se podrá hacer "en espacios privados e interiores, pero no en parques o en exteriores", según dijo Kitajima.

Además, en línea con las medidas de distanciamiento social, "se pedirá a los atletas comer y beber solos, y esto también incluye el alcohol", señaló el responsable de la Villa Olímpica.