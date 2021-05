Liberan cinco ejemplares de guacamaya roja ave nacional de Honduras

Fotografía cedida por Casa Presidencial de Honduras de una guacamaya roja liberada hoy, en un sector de la ciudad de Gracias cabecera departamental del departamento de Lempira en el occidente de Honduras. EFE/Casa Presidencial de Honduras

Tegucigalpa, 30 may (EFE).- Al menos cinco guacamayas rojas (Ara macao), también conocidas como guaras y que son el ave nacional de Honduras, fueron liberadas este domingo en el sector de Gracias, occidente del país, después de haber sido rescatadas y cuidadas en cautiverio, informó una fuente oficial.

A la liberación asistieron el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, acompañado de su esposa, Ana García; representantes de las organizaciones no gubernamentales Pro-Alas y Macaw Mountain, Lloyd Davidson y Mauricio Cuevas, y el ministro del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Mario Martínez, entre otros invitados, indicó la Casa Presidencial en un comunicado.

Con la liberación de los cinco ejemplares se busca fortalecer el grupo de la especie que se está reproduciendo en Gracias, departamento de Lempira, y Copán Ruinas, Copán, en el occidente hondureño.

Hasta ahora el parque Macaw Mountain ha sido el criador de esas aves en cautiverio, de las que en los últimos años ha liberado decenas para repoblar el parque arqueológico maya, cuya civilización dejó esculpida en piedra varias figuras de guacamayas, principalmente en el parque de pelota, en Copán Ruinas.

En el sector de Gracias han sido registradas 24 guaras, de las que once nacieron en libertad, mientras que las cinco liberadas hoy "fueron recuperadas y fortalecidas con alimentación, hasta ser liberadas", añade la información oficial.

Las cinco nuevas liberadas fueron marcadas con un anillo en una de sus patas con un esquema de visualización que permita diferenciarlas con las que han crecido en libertad.

En Gracias también está en proceso de fortalecimiento otro ejemplar de guacamaya que fue rescatada con el mismo grupo de las criadas en cautiverio, que será liberada cuando esté en condiciones para eso.

Lloyd Davidson dijo que hoy se ha celebrado "un gran acto que permite fortalecer el esquema y programa de liberación de guaras rojas, el ave nacional de Honduras".

Añadió que Gracias "es un gran lugar para las guaras" y que este año es importante reconocer que se cuenta con un respaldo importante del presidente hondureño para que haya más aves de esa especie, no solo en el occidente del país.

El gobernante hondureño indicó que la liberación en Gracias "es una prueba de que cuando se quiere, se puede, porque muchos expertos dijeron que no se iba a poder reproducir este tipo de aves en Honduras, pero hoy se tiene más que comprobado que sí, con las once aves que han nacido en Gracias y andan volando libremente".

Señaló además que se prevé llevar ese programa piloto al Parque Los Naranjos, Comayagua y Roatán, en el centro, norte y Caribe hondureño, donde "se necesita ver que el ave nacional se reproduce y vuela en libertad".

"Las guaras rojas, además, impulsan el turismo y refuerzan el tema de identidad nacional en el país, y es algo que está tomando fuerza en los últimos días. Verlas volar libremente y observar esa majestuosidad de sus alas es algo maravilloso", acotó.

Hernández recordó que seis guacamayas de las que han sido liberadas en Copán fueron "bautizadas" con los nombres de "Lempira, Catracho, Paco, Lenca, Celaque y Macaw", y que se hace necesario nombrar a las actuales, para lo que dijo que se pondrá a disposición un link para que los hondureños puedan participar en eso.

Además, reconoció que la liberación de las guacamayas también es un esfuerzo Pro-Alas y Macaw Mountain para su preservación.

Pro-Alas forma parte de un programa iniciado en 2011 por el Parque de Aves y la Reserva Natural Macaw Mountain, en Copán Ruinas, que funcionó en cooperación con World Parrot Trust y socios locales, incluyendo el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el Instituto de Conservación Forestal y la ONG local Asociación Copán.