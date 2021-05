Perú empezará a vacunar a personas con síndrome de Down y a enfermos renales

Hasta la fecha, Perú ha aplicado 2.117.737 vacunas, de las cuales 1.410.834 personas han recibido la primera dosis y otras 706.903 ya tienen la segunda dosis y completaron su inmunización. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Lima, 10 may (EFE).- Perú vacunará contra la covid-19 a las personas con síndrome de Down y enfermos renales, que requieren hemodiálisis, a partir de este martes, después de haber aplicado más de 2,1 millones de dosis en el país.

El ministerio de Salud publicó el cronograma de vacunación a todos los adultos con síndrome de Down, según el último número de su documento de identidad y desde este martes, e igualmente confirmó el inicio de la inmunización de los enfermos renales a partir del miércoles 12 de mayo.

En rueda de prensa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, a quién le correspondió esta semana dar el balance semanal, precisó que "los pacientes con afecciones renales crónicas y hemodiálisis son alrededor de 15.000 en todo el país y serán vacunados en los establecimientos donde habitualmente reciben sus tratamientos".

Las personas con síndrome de Down recibirán sus dosis en los vacunatorios establecidos en cada distrito.

Hasta la fecha, Perú ha aplicado 2.117.737 vacunas, de las cuales 1.410.834 personas han recibido la primera dosis y otras 706.903 ya tienen la segunda dosis y completaron su inmunización.

Del total de dosis aplicadas, 920.731 vacunas se han colocado en regiones diferentes a Lima.

"La vacuna será la gran herramienta para disminuir el riesgo de muerte entre los residentes en el Perú, pero recordemos que, aún vacunadas, las personas pueden contagiarse", indicó Tenorio.

Hasta esta jornada, Perú ha acumulado 1.853.370 casos confirmados de la covid-19, con 740 casos reportados en las últimas 24 horas, una de las cifras más bajas de las últimas semanas, así como 64.373 fallecidos, 270 de los cuales se registraron desde la víspera.

El reporte oficial del ministerio de Salud agregó que actualmente hay 13.710 pacientes hospitalizados, 270 menos en las últimas 24 horas, y 2.680 internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).