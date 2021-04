Cristina Rodríguez, completamente recuperada tras haberse contagiado de Covid

18/01/2021 Cristina Rodríguez durante la lectura de los Premios Goya 2021, en Madrid. MADRID, 11 (CHANCE) Cristina Rodríguez está siguiendo con mucho interés la serie documental de Rocío Carrasco y su opinión no deja indiferente a nadie "Si todo esto es verdad, creo que mucha gente tiene que estar acusada de maltrato aparte de Antonio David. Esa es mi opinión, un poco polémica, pero esa es mi opinión". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



La estilista asegura creer el testimonio de la hija de Rocío Jurado y considera que ha sido maltratada por la prensa además de por el padre de sus hijos: "Me la creo pero creo que tenemos que hace todos un mea culpa porque 20 años los medios de comunicación le han hecho el mismo maltrato que su marido".



Cristina sufrió Coronavirus durante el confinamiento y asegura estar totalmente recuperada de las secuelas "Al principio cuando volví a trabajar estaba que veía unos escalones y decía dios mío no voy a poder subir estos escalones y luego la falta de memoria. Ahora menos mal que estoy bien, pero decía me pasa algo y no se sabía que era. Sí que he tenido secuelas pero me he recuperado" y estar trabajando a tope sometiéndose a dos o tres de antígenos test semanales "estoy más testada de que Cristiano Ronaldo".