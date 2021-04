Cuomo negoció cuatro millones de dólares por su libro de la covid, según el New York Times

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/EPA/BRENDAN MCDERMID/Archivo

Nueva York, 1 abr (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, negoció un contrato de 4 millones de dólares por su libro sobre liderazgo en pandemia, que escribió con ayuda de empleados estatales, mientras supuestamente ocultaba la ola de muertes en los geriátricos, por la que se le investiga, según una exclusiva del diario The New York Times.

El libro "American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic" publicado en octubre, unos seis meses después del peor momento de la pandemia en Nueva York, fue escrito con la ayuda de la secretaria y principal asesora del gobernador, Melissa DeRosa.

Según el diario, Cuomo se sirvió de personal de la oficina del gobernador para que le ayudaran con el manuscrito durante los meses de junio y julio, algo que podría causarle problemas por las leyes estatales que prohíben el uso de funcionarios para beneficio personal.

El libro, que da lecciones de liderazgo durante la pandemia, se convirtió en un éxito de ventas y catapultó la popularidad de Cuomo a nivel nacional como el gran gestor durante la profunda crisis sanitaria que ha costado en este estado casi 50.000 muertes.

En paralelo, el gobernador maniobró para ocultar datos sobre las muertes por covid-19 en geriátricos, alterando informes públicos para evitar mostrar la verdadera dimensión de las muertes en las residencias de la tercera edad, en parte por la política, creada en marzo de 2020, de no aceptar enfermos de esos centros en los hospitales.

Durante la frenética edición del libro en julio, DeRosa presionó para que la publicación de un informe ese mes eximiera de responsabilidad al gobernador sobre la muerte en geriátricos.

Según testimonios anónimos citados por el New York Times, Cuomo escribió parte de su libro con notas que grababa en su teléfono y que posteriormente transcribían asistentes de la Gobernación, aunque un asesor del gobernador asegura que este trabajo fue voluntario y fuera de las horas de trabajo.

El gobernador negoció el pago de 4 millones de dólares con la editorial Crown Publishing, una suma muy alta para un autor que en solo vendió 4.000 copias de su anterior libro, "All Things Possible".

Cuomo ha asegurado que donará parte de los beneficios del libro, aunque no ha aclarado a cuanto asciende esa cantidad.

El gobernador de Nueva York ha visto como su popularidad ha descendido y se arriesga a un juicio político, primero por las críticas sobre su gestión en los geriátricos, y posteriormente por varias acusaciones de acoso sexual de mujeres, muchas de las cuales trabajaron a sus órdenes.