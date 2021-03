Marc Gasol, baja en los Lakers por el protocolo del coronavirus

En la imagen, el pívot español Marc Gasol de Los Ángeles Lakers. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 2 mar (EFE).- Los Ángeles Lakers anunciaron hoy que el pívot español Marc Gasol será baja en el equipo debido al protocolo del coronavirus.

Gasol no jugará hoy el partido de los actuales campeones de la NBA frente a los Phoenix Suns.

Los Lakers, que ya tenían un agujero importante en la zona con la lesión de Anthony Davis, solo tienen un encuentro más antes del parón por el All-Star de este fin de semana: su duelo del miércoles ante los Sacramento Kings.

El primer compromiso de los de púrpura y oro tras el All-Star será dentro de diez días frente a los Indiana Pacers (viernes 12 de marzo).

Por ahora no se sabe si Gasol ha dado positivo por coronavirus o si ha estado en contacto con alguien que se contagió.

Gasol, que se incorporó a los Lakers esta temporada, ha sido el pívot titular de los angelinos en su intento por repetir el anillo de la NBA que lograron en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.).

El pívot promedia 4,8 puntos (40,3 % en tiros de campo, 36,5 % en triples), 4,1 rebotes, 2 asistencias y 1,3 tapones en 20 minutos por partido.

Aunque se trata de sus peores números en su larga y exitosa trayectoria en la NBA, el técnico Frank Vogel ha respaldado una y otra vez a Gasol asegurando que con su fichaje no buscaban puntos en ataque sino inteligencia en la distribución de la ofensiva y capacidad de pase desde el poste.

Vogel ha subrayado además la veteranía y solidez que aporta el español en defensa.

En los últimos partidos, Gasol había contado con más protagonismo debido a la baja por lesión de Davis, un gran contratiempo para los Lakers en la pintura desde mediados de febrero.

Por ejemplo, el pívot logró 9 puntos (3 de 4 en tiros), 4 rebotes, 2 asistencias y un tapón en la victoria del pasado domingo de los Lakers ante los Golden State Warriors de Steph Curry.

La baja de Gasol se une a la reciente ausencia en los Lakers de Dennis Schroder también por el protocolo del coronavirus, que le mantuvo fuera de la cancha durante varios partidos en febrero y que por fin pudo regresar la pasada semana.

La baja del base alemán fue un auténtico tormento para los Lakers: sin él disputaron cuatro partidos y sin él perdieron esos cuatro encuentros.