Portaltic.-PS5 es la consola actual que más electricidad consume y Nintendo Switch, la que menos

MADRID, 24 (Portaltic/EP)



PlayStation 5 (PS5) es la consola de nueva generación que más energía consume, con una media de 193 euros durante todo su ciclo de uso, mientras que Nintendo Switch es la que menos, según un estudio de Nerd Wallet.



La investigación, elaborada en Reino Unido, ha analizado el coste medio de cada usuario de consola, teniendo en cuenta tanto su precio y el de sus juegos como otros aspectos como su consumo energético, y ha desvelado que PS5 en su versión con soporte de disco es la consola en la que los usuarios gastan más dinero en la actualidad, una media de 1.996 euros por persona (1.718 libras esterlinas).



En este coste se tiene en cuenta el precio de la consola, de un mando adicional, unos auriculares originales, nueve videojuegos a precio de lanzamiento -la media de los usuarios de consolas PlayStation-, la suscripción a PlayStation Plus y también su consumo energético en ocho años de uso y con 890 horas jugadas al año: 192,72 euros (165,77 libras).



La versión con soporte de disco y la digital de PS5 consumen lo mismo, según el estudio. No obstante, estos datos suponen una reducción frente al consumo medio de su predecesora, la PS4, que gasta en electricidad 240,52 euros (206,92 libras) en su vida útil -de ocho años y 819 horas de juego anuales-.



Por su parte, la consola híbrida Nintendo Switch es la que menos energía gasta entre las de nueva generación, con 117,92 euros (101,43 libras) durante su ciclo de vida medio de seis años y jugando 1.131 horas al año.



Su predecesora, Wii U, es el modelo más ecológico y consume aún menos energía: 33,42 euros (28,75 libras); mientras que Nintendo Switch también supone un coste menor que PlayStation incluyendo el precio de la consola, juegos y accesorios: 1.023 euros (880 libras).



Xbox se encuentra a mitad de camino, con un consumo energético medio de sus consolas de últimas generación, Xbox Series S y X, de 232,80 euros (200,24 libras), gastados en una media de ocho años de uso y 1.002 horas jugadas anualmente.



La suma de todos los gastos de un jugador de Xbox Series S es de 1.669 euros (1.436 libras), mientras que el modelo Series X, más potente y con soporte de disco, se queda ligeramente por detrás de PS5 y llega hasta los 1.902 euros (1.636 libras) de media.



Al igual que Sony, Microsoft también ha reducido el consumo energético de sus nuevas consolas en comparación con la generación anterior, Xbox One, que gastaba 299 euros (257,11 libras) en electricidad.