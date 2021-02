Coronavirus.- Canadá exigirá a sus ciudadanos una prueba negativa de COVID-19 para entrar por vía terrestre

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado este martes que los ciudadanos con pasaporte canadiense que deseen regresar al país por vía terrestre deberán también portar a partir del próximo 15 de febrero una prueba negativa de COVID-19 para poder hacerlo.



"A partir del 15 de febrero, cuando se regrese a Canadá a través de una frontera terrestre, deberá presentar una prueba de PCR negativa, no superior a las 72 horas, al igual que cuando se viaja en avión", ha explicado Trudeau.



Desde principios de enero Canadá sólo exigía una prueba negativa de coronavirus a aquellos viajeros que llegaba por vía aérea, apunta el diario canadiense 'National Post'.



Sin embargo, las últimas estadísticas de la Agencia de Servicios Fronterizos muestran que son más las personas que acceden al país a través de las vía terrestres.



Si bien el Gobierno de Canadá no puede evitar que sus ciudadanos crucen libremente las fronteras del país, las autoridades, explica Truedau, se reservan la potestad de imponer sanciones de hasta 3.000 dólares canadienses (1.950 euros) a aquellos que no lleven consigo una prueba PCR.



Esta nueva medida del Gobierno de Ottawa se suma a otras ya tomadas previamente como presentar una prueba negativa de coronavirus antes de tomar un avión, a la espera de que se apruebe la obligación de someterse a una PCR aquellos pasajeros de avión que aterricen en suelo canadiense, tras lo cual, independientemente del resultado, deberán guardar cuarentena en los hoteles asignados por las autoridades.



Las autoridades sanitarias canadienses han confirmado hasta el momento cerca de 815.000 casos de coronavirus, así como unas 20.900 muertes. La provincia de Quebec, en la costa este, es la más afectada, con unos 270.910 positivos y poco más de 10.000 fallecidos.