La NFL no se plantea aplazar el Super Bowl si hay contagios por covid-19

Redacción Deportes (EE.UU.), 3 feb (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) no se ha planteado cancelar el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, este domingo en Tampa, por causa de la covid-19, anunció el director ejecutivo del Sindicato de Jugadores, DeMaurice Smith.

El directivo respondió en esos términos a la hipótesis de qué haría si el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, o el de los Buccaneers, Tom Brady, dieran positivo por covid-19.

"No veo ningún escenario en el que estemos de acuerdo con la liga para mover el Super Bowl", declaró Smith.

Smith recordó, pese a los contagios que han afectado a sus plantillas, han tenido que jugar los Browns de Cleveland, sin entrenador en jefe por contagio, y los Broncos de Denver, sin tres mariscales de campo.

"Creo que no sería justo el rigor y la disciplina que hemos insistido que los jugadores tienen este año para avanzar al Super Bowl", manifestó Smith.

Los Chiefs aislaron preventivamente el lunes a dos jugadores, el receptor abierto Demarcus Robinson y el centro suplente Daniel Kilgore, por haber tenido contacto cercano con el peluquero del equipo que dio positivo.

Los Chiefs tenían a 20 personas, incluido a Mahomes, otros jugadores y miembros del personal, en línea para un corte de pelo el domingo cuando el barbero dio positivo por covid-19 y Kilgore fue al último que arregló para luego ser retirado.

La NFL tuvo que reprogramar los partidos que involucran a los Tennessee Titans y los Baltimore Ravens esta temporada debido a brotes de covid-19 con ambos equipos, pero pudo completar su temporada regular dentro de las 17 semanas programadas.