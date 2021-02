Pandemia registra alza de infecciones en America Latina y avanza la vacunación en el mundo

Londres, 3 Feb 2021 (AFP) - Más de 10 millones de personas han recibido ya la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus en el Reino Unido, que apuesta por la vacunación masiva para salir de la crisis sanitaria, según cifras oficiales publicadas el miércoles.Según los datos del ministerio de Sanidad, se han administrado 10.021.471 primeras dosis desde el inicio de la campaña el 8 de diciembre en el Reino Unido, el primer país occidental que inició este proceso. El número de personas que han recibido las dos dosis requeridas asciende a 498.962.El primer ministro Boris Johnson celebró la noticia y señaló en rueda de prensa que casi el 90% de los mayores de 75 años han recibido una dosis en Inglaterra, así como todas las personas en residencias de ancianos. Cada inyección "nos hace un poco más seguros", afirmó en Twitter el ministro de Sanidad, Matt Hancock, congratulándose por estos primeros 10 millones de vacunados, "un paso muy importante en el esfuerzo nacional contra este virus". El Reino Unido vuelve a estar totalmente confinado desde principios de enero para hacer frente a una tercera ola de covid-19 atribuida a una variante mucho más contagiosa. País más castigado de Europa por la pandemia, el Reino Unido suma más de 109.000 personas muertas en los 28 días siguientes a una prueba positiva de coronavirus. El gobierno de Johnson se ha fijado el objetivo de administrar una primera dosis a todos los mayores de 70 años, personal sanitario y enfermos graves para mediados de febrero, sumando un total de 15 millones de personas. mpa-acc/jz ------------------------------------------------------------- España supera los 60.000 muertos por coronavirusMadrid, 3 Feb 2021 (AFP) - España, uno de los países de Europa más afectados por la pandemia, superó este miércoles el umbral de los 60.000 fallecidos oficialmente por coronavirus, según el ministerio de Sanidad.El país, de 47 millones de habitantes, suma desde el inicio de la pandemia 60.370 muertos y casi 2,9 millones de contagios, según el último boletín del ministerio de Sanidad. En las últimas 24 horas se reportaron 565 fallecidos.Al igual que en muchos otros países, el balance oficial está subestimado, ya que al inicio de la epidemia, la pasada primavera, muchas víctimas no fueron sometidas a diagnóstico debido a la saturación del sistema sanitario.En diciembre, el Instituto Nacional de Estadística estimó que unas 45.600 personas fallecieron en España a causa de covid-19 entre marzo y mayo, es decir unas 18.500 más que lo reportado en ese período en el balance oficial.La cifra no fue incorporada por el ministerio de Sanidad, cuyo balance incluye sólo a aquellos cuya muerte ha podido atribuirse al coronavirus de manera certera, gracias a un test.Por otro lado, el número de casos confirmados se eleva a 2.883.465, de los cuales 31.596 en las últimas 24 horas.Tras decretar en primavera uno de los confinamientos domiciliarios más estrictos del mundo, y que traumatizó a buena parte de la población, el gobierno del socialista Pedro Sánchez se niega de momento a reaplicar esa medida, mientras que otros países vecinos ya han tomado medidas en ese sentido.El ejecutivo español considera que el actual estado de alarma, adoptado en octubre y en vigor hasta mayo, otorga a las regiones, competentes en gestión sanitaria, las herramientas suficientes para combatir la pandemia, como toques de queda nocturnos, cierres de bares y restaurantes y limitaciones a la libertad de circulación.Algunas regiones presionaron no obstante al gobierno para poder adelantar la hora de aplicación del toque de queda, o incluso confinar en casa a la población, sin éxito hasta el momento.España administró hasta la fecha casi 1,8 millones de dosis, y espera haber inmunizado al 70% de su población de aquí al final del verano, un objetivo reafirmado recientemente por el gobierno pese al retraso en las entregas de dosis por parte de los laboratorios farmacéuticos.mg/avl/du/jz ------------------------------------------------------------- EnfoqueBrasil entre los primeros que recibirá vacunas anticovid-19 via dispositivo CovaxGinebra, 3 Feb 2021 (AFP) - Brasil figura entre los primeros países que recibirá vacunas contra el covid-19 como parte del programa internacional Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y laboratorios farmacéuticas para ayudar a los países en vías de desarrollo, anunció esa entidad el miércoles.Covax publicó el miércoles la lista de los primeros beneficiarios y la cantidad de vacunas que obtendrán durante el primer semestre de 2021.La distribución de las vacunas será "proporcional al tamaño de la población" de cada uno de los 145 países incluidos en la lista, dijo Ann Lindstrand, especialista de la OMS en vacunas, en una conferencia de prensa.En total los 337 millones de dosis cubrirán las dos aplicaciones preconizadas para el 3,3% de la población de estos 145 países.Se trata de vacunar a los más vulnerables, en particular al personal sanitario.Los países que recibirán el mayor número de dosis durante este semestre son: India (97,2 millones), Pakistán (17,2 millones), Nigeria (16 millones), Indonesia (13,7 millones), Bangladés (12,8 millones) y Brasil (10,7 millones).Corea del Norte también está en la lista, y se espera que reciba casi 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca producida por el Serum Institute of India (SII). También hay algunos países ricos, como Corea del Sur, Canadá, Andorra, Mónaco, Nueva Zelandia, Catar y Arabia Saudita.Liderado por la OMS y la Alianza de la Vacuna (GAVI), Covax se propone suministrar a finales de 2021 dosis al 20% de la población de las naciones participantes.Incluye un mecanismo de financiación para los países en desarrollo.Según el documento publicado el miércoles, Covax prevé actualmente que 1,2 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech estarán disponibles en el primer trimestre de 2021, a reserva de la celebración de acuerdos suplementarios.Estas dosis se complementarán con "mayores volúmenes" de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford."Durante el segundo trimestre y posteriormente se dispondrá de dosis adicionales de la vacuna Pfizer/BioNTech, de conformidad con el acuerdo de compra anticipada firmado entre GAVI y Pfizer/BioNTech para un máximo de 40 millones de dosis", señala el documento."Las dosis totales cubren, en promedio, 3,3% de la población de los 145 participantes", en línea con el objetivo del 3% de cobertura en los primeros seis meses de 2021, "lo que es suficiente para proteger a los grupos más vulnerables, como los trabajadores de la salud", concluye. Sin embargo, esas previsiones dependen de varios factores, como el estado de preparación para recibirlas y almacenarlas de los países.- Perú y Colombia - La OMS debe certificar las vacunas. Por el momento, la organización sólo validó la del dúo BioNTech/Pfizer, ya autorizada por las autoridades nacionales de varios países. La de AstraZeneca aún no fue aprobada. Dado que en el primer trimestre sólo se distribuirán 1,2 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, la OMS y sus asociados tuvieron que establecer un mecanismo de selección, pese a que 72 países habían expresado interés . El proceso de selección tuvo en cuenta la tasa de mortalidad del personal sanitario local y la preparación de los países. La OMS también examinó si los países candidatos ya pusieron en marcha su propia campaña de vacunación. Estas dosis serán enviadas a los territorios palestinos (37.440 dosis) y a 17 países. Los mejor abastecidos serán Colombia, Perú, Ucrania, Filipinas, Sudáfrica y Corea del Sur, que recibirán cada uno 117.000 dosis. Otros países son Bosnia y Herzegovina, Georgia, Ruanda, Moldavia y Túnez.apo/vog/fio/mab/jz/mb -------------------------------------------------------------