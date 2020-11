Este es el outfit elegido por Tamara Falcó en las primeras grabaciones de 'El Desafío'

13/11/2020 TAMARA FALCÓ. MADRID, 16 (CHANCE) Tamara Falcó siempre es noticia. Cuando no se habla de sus looks, se habla de sus colaboraciones en los diferentes programas de televisión o las últimas novedades de su vida más personal. En este caso, la hija de Isabel Preysler está viviendo uno de los mejores años profesionales, pero también el peor personalmente por la muerte de su padre Carlos Falcó meses antes de verano. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Tamara Falcó siempre es noticia. Cuando no se habla de sus looks, se habla de sus colaboraciones en los diferentes programas de televisión o las últimas novedades de su vida más personal. En este caso, la hija de Isabel Preysler está viviendo uno de los mejores años profesionales, pero también el peor personalmente por la muerte de su padre Carlos Falcó meses antes de verano.



Ahora, está sumergida en la aventura del nuevo programa que se va a emitir en Antena Tres, El Desafío, donde la hermana de Enrique Iglesias va a ser jurado junto con Juan del Val y Santiago Segura. Un nuevo proyecto laboral que ya ha empezado a grabar sus primeros programas y las cámaras de Europa Press han estado allí.



Cómo no podía ser de otra manera, Tamara Falcó ha elegido un look que nos ha enamorado porque ha elegido un outfit de lo más otoñal y glamuroso para estas primeras grabaciones. En estas imágenes podemos ver como la hija de Isabel Preysler luce un jersey beige con cuello redondo remetido por dentro de un pantalón de cuero negro. En el calzado hemos visto como lucía unos zapatos vintage de color camel en forma de manoletina y con unos centímetros de tacón.



De esta manera, Tamara Falcó ha dejado claro de nuevo que sigue los pasos de su madre, Isabel Preysler, en la moda y ha lucido uno de sus looks más cómodos, pero a la vez elegantes, en las primeras grabaciones de este programa donde vamos a ver a la futura Marquesa de Griñón pasárselo en grande con sus nuevos compañeros de trabajo.