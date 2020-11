Uruguay no se mete en "las elecciones de otros países", dice su presidente

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 6 nov (EFE).- El mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este viernes al ser consultado por las elecciones presidenciales en Estados Unidos que su país no se mete en los procesos electorales de otras naciones.

"Nosotros no estamos cerca de nadie, nosotros no nos metemos en las elecciones de otros países, entre otras cosas porque no somos tontos. Jugártela por uno y después marchar, estás frito", aseveró el mandatario a la prensa.

Asimismo, agregó que Uruguay mantiene "relaciones cercanas y de interés nacional" con Estados Unidos y con China.

El presidente hizo estas declaraciones durante un encuentro con la prensa en el departamento de Tacuarembó, en el centro del país, lugar al que acudió para inaugurar una obra de electrificación.

El país norteamericano sigue sin conocer quién ganó las elecciones 60 horas después del cierre de las urnas y el escrutinio en cinco estados clave tiene al país en vilo.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, lidera el recuento frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los estados clave de Nevada, Arizona y Pensilvania, este último el premio más codiciado de las elecciones que podría entregarle la Presidencia, además de Georgia, donde habrá un recuento por lo ajustado de los resultados.

El liderazgo de Biden son malas noticias para Trump, que ganará con toda probabilidad en Alaska y encabeza el escrutinio en Carolina del Norte, pero necesita obligatoriamente una victoria en Pensilvania, Nevada y Georgia para seguir teniendo opciones de ocupar la Casa Blanca durante otros cuatro años.

Trump solo podría permitirse perder alguno de esos estados si sobrepasa a Biden en Arizona, pero eso es menos probable, ya que el conteo en ese estado sigue favoreciendo al que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

Por otra parte, Lacalle Pou habló sobre las relaciones de su país con Argentina y subrayó que estas están "bien, dentro de las dificultades de la pandemia".

En ese sentido, destacó, por ejemplo, que Uruguay mantuvo un diálogo con diplomáticos argentinos sobre la apertura de fronteras por parte del Gobierno de ese país.

"Nosotros no nos vamos a pelear con nadie, no tenemos vocación de pelearnos, tenemos vocación de tener relaciones pacíficas. Si vamos a tener una discusión con alguien es por el bien de Uruguay", sentenció Lacalle Pou.