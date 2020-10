La nueva embajadora de Uruguay en España da positivo por covid-19

En la imagen un registro de la nueva embajadora de Uruguay en España, Ana Teresa Ayala. EFE/Iván Franco/Archivo

Montevideo, 25 oct (EFE).- La nueva embajadora de Uruguay en España, Ana Teresa Ayala, quien el viernes estuvo reunida en la Torre Ejecutiva de Montevideo con el presidente del país, Luis Lacalle Pou, dio positivo por covid-19.

Así lo informaron este domingo varios medios de prensa locales, que indicaron que otros integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores deberán someterse a pruebas clínicas ante esta situación.

Mientras tanto, la cartera emitió un comunicado, aunque no precisó quiénes son las personas afectadas.

"Ante un caso de una funcionaria cuyo análisis de covid-19 arrojó un resultado positivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que está siguiendo estrictamente los protocolos e instrucciones de las autoridades sanitarias", expresa el texto.

Además, subraya que se ha dispuesto que "todas aquellas personas que hayan interactuado con dicha funcionaria permanezcan en cuarentena trabajando en sus domicilios particulares".

Pese a esto, el periódico El Observador indicó que Lacalle Pou no deberá hacerse el hisopado ni cumplir con una cuarentena, porque el encuentro que mantuvieron ambos fue de pocos minutos.

No obstante, explicó que el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, sí deberá cumplir con esos protocolos sanitarios.

El mandatario y Ayala se reunieron este viernes en la Torre Ejecutiva de Montevideo, donde la diplomática recibió las cartas credenciales y el pabellón nacional de manos del presidente.

La nueva embajadora de Uruguay en España fue nombrada para ocupar ese cargo el pasado 14 de julio.

Ese día, durante una conferencia de prensa, Bustillo anunció que para él era "muy sentido" nombrar a Ayala para ocupar el lugar en el que él había estado durante los últimos ocho años y por tratarse de una persona a la que quiere "muchísimo" y quien lo acompañó durante su extensa trayectoria en el servicio exterior.

El 15 de septiembre durante una visita a la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación en Montevideo (Camacoes), la diplomática explicó que los intercambios comerciales y la atracción de inversiones serán dos de los "principales pilares" que tendrá su gestión.

Según indicó este sábado el Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay, hasta el momento 2.807 personas se han contagiado de coronavirus en el país y 453 se encuentran cursando la enfermedad.