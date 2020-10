Perú.- Nuevos testigos acusan al presidente Vizcarra de recibir 310.000 euros a cambio de contratos públicos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha sido señalado por otros tres aspirantes a colaboradores eficaces por su supuesta implicación en el caso 'Club de la Construcción', en la que el actual jefe del Estado habría participado al recibir 1,3 millones de soles (unos 310.000 euros) a cambio de una serie de contratos públicos para la construcción de un hospital cuando era gobernador de Moquegua.



La declaración de estas tres personas se une a la de otro testigo, un antiguo alto ejecutivo de la constructora Obrainsa, vinculada a Odebrecht, quien aseguró que Vizcarra habría recibido un millón de soles (unos 235.000 euros), de parte de la compañía para lograr un proyecto de irrigación en 2013.



Uno de estos aspirantes a colaborador ha señalado que para la construcción del Hospital de Moquegua un representante de Vizcarra les hizo llegar que el ahora presidente de Perú "solicitaba aproximadamente 1,3 millones de soles para proceder a dar la aprobación a la oferta presentada y que si no se aceptaba no daría su conformidad para firmar el contrato", informa el diario peruano 'El Comercio'.



Ese representante de Vizcarra, detalla este mismo medio de comunicación, habría ocupado la titularidad de uno de los ministerios durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien también está siendo investigado por el equipo especial de Lava Jato.



De acuerdo con estas personas, "se vieron obligados a acceder al pedido con la finalidad de no perder el contrato", que finalmente fue aprobado el 18 de diciembre de 2013 y cuyas obras debieron finalizar en un plazo de 530 días, aunque el hospital no fue inaugurado hasta noviembre de 2019.



La semana pasada, el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato en Perú, solicitó a la fiscal general, Zoraida Ávalos, que le permita investigar al presidente del país, Martín Vizcarra, por su supuesta implicación en esta red de sobornos cuando era gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.