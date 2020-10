El Grupo LasTesis reaparece con un "conjuro" contra la Constitución de Pinochet

Cientos de mujeres fueron registradas este miércoles, al participar un performance convocado por el grupo LasTesis para pedir una Constitución nueva e igualitaria, en Valparaíso (Chile). EFE/Alberto Valdés

Valparaíso (Chile), 14 oct (EFE).- A diez días del inédito plebiscito constitucional en Chile y tras meses fuera de los focos, el colectivo LasTesis reapareció este miércoles con una nueva performance en forma de "conjuro" para acabar con la actual Carta Magna, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Lanzaremos al mar la Constitución con la idea de que se vayan por donde vinieron todas estas tradiciones patriarcales, neoliberales, colonialistas", dijo Sibila Sotomayor, una de las cuatro integrantes del grupo feminista que ideó la icónica canción "Un violador en tu camino".

En el puerto de su natal Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago, el colectivo logró reunir a un pelotón de cientos de mujeres que despidieron entre fervientes cánticos una barca que llevaba ejemplares de la Constitución.

En el referéndum, considerado como la votación mas importante en tres décadas de democracia, los chilenos podrán "aprobar" o "rechazar" la redacción de un nuevo texto de la Constitución que reemplace a la actual, reformada más de 40 veces pero considerada por muchos como el origen de las desigualdades del país por su corte neoliberal.

"Sin libertad, sin igualdad, no hay derechos ni dignidad", recitaron las mujeres mientras lanzaban los libros en forma de sortilegio, minutos después de recorrer las angostas calles de la ciudad porteña vestidas de negro.

En las portadas, las mujeres escribieron todo aquello que querían cambiar en el caso de aprobarse el plebiscito: "Patriarcado", "Abusos sexuales", "Impunidad", decían algunos de los mensajes.

"CONSTITUCIÓN MUY MACHISTA"

Para muchos colectivos feministas, la redacción de una nueva Ley Fundamental es una oportunidad para plasmar los derechos de las mujeres en Chile y avanzar en las reivindicaciones históricas del movimiento, como la paridad de género en el Parlamento o el aborto libre.

"Nuestra Constitución es muy machista, no considera a las mujeres, es de otra época y otra mentalidad", explicó a Efe Ximena Salinas, una de las mujeres que participó en la intervención.

El plebiscito se planteó como la vía política para tratar de solucionar la actual crisis social, en la que el movimiento feminista ha tenido un gran presencia y que comenzó hace un año como un clamor popular por un modelo socioeconómico más justo.

"No hay más opción, o la nueva Constitución es con nosotras o no será", reivindicó a Efe Paula Sepúlveda, otra de las feministas presentes en la marcha.

En el mismo famoso puerto chileno y hace un casi un año, el colectivo LasTesis -incluido recientemente por la revista Time en su lista de los 100 personajes más influyentes del año e integrado además por Dafne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres- llevó a cabo por primera vez su icónica intervención "Un violador en tu camino".

Con réplicas en México, Francia y Líbano, entre otros muchos países, la canción acompañada de una coreografía se convirtió rápidamente en un himno feminista que corearon miles de mujeres de todas las edades y procedencias.

Más de 50 artistas estadounidenses, entre las que figuran actrices de Hollywood como Natalie Portman, Julianne Moore y Eva Longoria, pidieron a Carabineros (Policía militarizada chilena) en una carta en julio la retirada de una querella contra el grupo feminista por presuntamente incitar a la violencia en un video.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya había expresado semanas antes su preocupación por el proceso penal contra LasTesis, pues este podría conducir a la "criminalización" de expresiones artísticas y de protesta.

Patricia Nieto Mariño