Afganistán.- El Ejército lanza una contraofensiva con apoyo de EEUU contra los talibán en la provincia de Helmand

14/04/2020 Militares afganos desplegados en un ejercicio de tiro POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Afganistán lanzó a última hora del lunes una contraofensiva con apoyo aéreo de Estados Unidos contra los talibán en la provincia de Helmand (sur), en respuesta al ataque a gran escala desencadenado el viernes por los insurgentes.



Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión afgana Tolo TV han indicado que la operación se centra en una zona de la capital provincial, Lashkargah, así como el distrito de Nad Alí y una autovía en la zona.



Estas fuentes han resaltado que "hasta ahora han muerto 23 talibán" y han agregado que "las fuerzas de seguridad han levantado cinco nuevos puestos de control en el distrito de Nad Alí tras el ataque de los talibán".



El portavoz de las fuerzas estadounidenses en Afganistán (USFOR-A), Sonny Leggett, manifestó el lunes que "durante los últimos dos días" se habían llevado a cabo bombardeos "para defender a las fuerzas de seguridad afganas bajo ataque de los combatientes talibán".



Por su parte, el jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán, Scott Miller, denunció que los talibán no están cumpliendo el acuerdo de paz y les exigió que detengan su ofensiva en Helmand.



"Los talibán tienen que detener de inmediato sus acciones ofensivas en la provincia de Helmand y reducir la violencia en todo el país", dijo Miller. "Esto no concuerda con el acuerdo de Estados Unidos con los talibán y socava las actuales conversaciones de paz entre afganos", arguyó.



Los combates continúan en los alrededores de Lashkargah y los talibán han publicado imágenes asegurando haber tomado parte de Lashkargah y el área de Babaji, en los alrededores de la capital provincial.



En este sentido, Qari Yusuf, uno de los portavoces del grupo insurgente, ha sostenido que los talibán están recapturando zonas que fueron tomadas por las fuerzas de seguridad hace varios meses.



Los combates han provocado el desplazamiento de alrededor de 4.000 familias residentes en la ciudad, según fuentes locales citadas por la agencia alemana de noticias DPA. "Las fuerzas de seguridad se han retirado de algunas zonas para evitar víctimas entre las fuerzas y los civiles", ha dicho, antes de confirmar que "hay una operación en marcha para recuperar esas zonas".



La ofensiva ha provocado además el corte del suministro eléctrico y, si bien por ahora no hay un balance de víctimas de los combates, Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo el lunes que la sección de traumatología del hospital de la ciudad está saturada.



Por otra parte, al menos cuatro personas, entre ellas un civil y un médico militar han muerto durante las últimas 24 horas en varios ataques en la capital, del país, Kabul, incluidos dos ataques con bomba.



A pesar de haber firmado el acuerdo de paz con Estados Unidos en Doha el 29 de febrero, los talibán se han negado a declarar un alto el fuego y han mantenido y reforzado su campaña de ataques contra las fuerzas de seguridad afganas.



Desde el pacto de Doha, los talibán han dejado de atacar a las tropas estadounidenses e internacionales pero han seguido atentando contra las fuerzas de seguridad bajo mando de Kabul. Las conversaciones entre el Ejecutivo y los insurgentes en Qatar no han derivado por ahora en acuerdos significativos.