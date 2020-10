El portero Ederson sustituirá a Alisson en los partidos de Brasil con Bolivia y Perú

El portero Ederson Moraes de la selección de Brasil. EFE/ Armando Arorizo/Archivo

Río de Janeiro, 4 oct (EFE).- El técnico de la selección brasileña Adenor Leonardo Bacchi, "Tite", convocó este domingo al portero Ederson (Mancherster City/ING) en el lugar del lesionado Alisson (Liverpool/ING) para los partidos de Brasil con Bolivia y Perú por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Alisson fue desconvocado debido a que sufrió una lesión en un entrenamiento del Liverpool, explicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado.

"Según el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, Alisson sufrió una lesión en el hombro izquierdo y no tendrá tiempo suficiente para recuperarse para el período de entrenamiento para las dos primeras jornadas de las eliminatorias mundialistas", según la nota de la CBF.

Ederson era uno de los porteros habitualmente convocados por Tite para la selección brasileña, con la que conquistó la Copa América de julio del año pasado disputada en Brasil, pero en esta oportunidad fue excluido de la lista debido al buen momento de dos guardametas que actúan en el fútbol brasileño: Santos (Athletico Paranaense) y Weverton (Palmeiras).

La selección brasileña se concentra a partir de este lunes en la Granja Comary, el centro de entrenamientos que la CBF tiene el la ciudad serrana de Teresópolis, para prepararse para los partidos con Bolivia el próximo viernes en Sao Paulo y con Perú cuatro días después en Lima.

La comisión técnica de la selección brasileña es esperada en Teresópolis este domingo y los primeros jugadores llegarán en la mañana de este lunes y tendrán un primer entrenamiento en la tarde.

La Canarinha permanecerá en Teresópolis hasta el jueves, cuando viajará a Sao Paulo para el partido del día siguiente en el estadio New Química Arena, y se entrenará hasta el lunes en la mayor ciudad brasileña ya que sólo viajará a Lima en vísperas del compromiso con Perú.

Tite hasta ahora no se pronunció sobre la situación del delantero Richarlison (Everton/ING), que tuvo que abandonar el partido del sábado por la Liga inglesa tras sufrir un golpe en un tobillo que le impidió caminar normalmente.

Brasil ya había tenido que sustituir para su debut en las eliminatorias al también delantero lesionado Gabriel Jesús (Manchester City/ING) y en su lugar llamó a Matheus Cunha (Hertha Berlín/ALE).

Cunha fue el máximo goleador del Torneo Preolímpico que clasificó a Brasil en enero de este año para los Juegos Olímpicos de Tokio, al anotar cinco goles en siete partidos.

La lista de convocados para los partidos con Bolivia y Perú es liderada por Neymar, del París Saint-Germain francés; Philippe Coutinho, que ha vuelto al Barcelona tras su paso por el Bayern Múnich alemán; y Rodrygo, el joven delantero fichado el año pasado por el Real Madrid.