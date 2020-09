Uruguay supera los 2.000 casos de COVID-19

Un hombre con tapabocas es visto en la Plaza Independencia de Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 27 sep (EFE).- Uruguay superó este domingo los 2.000 casos por COVID-19 desde que el 13 de marzo se declarara la emergencia sanitaria en el país suramericano por la aparición de los primeros cuatro positivos.

Según la información brindada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), este domingo se registraron 10 casos nuevos para un acumulado de 2.008 (233 activos) y 47 fallecidos.

Uruguay es uno de los países con mejores cifras de la pandemia en todo el mundo, si bien la frontera seca con Brasil ha sido una preocupación desde el comienzo de la crisis sanitaria.

El departamento (provincia) de Rivera, en el norte del país y fronterizo con Brasil, tiene especialmente en la capital homónima una vida binacional, ya que apenas una calle marca el paso de una nación a otra.

No obstante, el país lleva una vida bastante normal, con el funcionamiento de establecimientos de hostelería, centros comerciales y culturales con aforos reducidos y la recuperación de buena parte de sus actividades presenciales, si bien con protocolos de distancia e higiene.

Este domingo, Uruguay celebró elecciones departamentales y municipales bajo un protocolo sanitario establecido en conjunto entre la Corte Electoral y el Ministerio de Salud Pública (MSP), que motivó filas de personas con mascarilla y distanciadas a la puerta de los centros de votación.

Además, se establecieron varias normas a la hora de emitir el sufragio: mostrar la credencial y no entregarla, no cerrar los sobres con saliva y enseñar el rostro completo por unos segundos para proceder a la identificación personal.

La celebración -este viernes- de la Marcha de la Diversidad, en la que decenas de miles de personas se congregaron en Montevideo sin distancia de seguridad y muchas de ellas sin tapabocas -al contrario de lo recomendado por los organizadores-, y un caso positivo -el sábado- en el fútbol uruguayo hicieron saltar las alarmas en un país que hasta ahora ha controlado bien la pandemia.

Las autoridades sanitarias también estuvieron en alerta por los desplazamientos a los departamentos para votar y la llegada de uruguayos desde Argentina y Brasil, si bien el Ministerio del Interior difundió que solo 212 personas habían ingresado al país hasta las 18.00 hora local (21.00 GMT).