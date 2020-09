El presidente uruguayo alude al verano europeo para frenar la apertura de las fronteras

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, vota durante el desarrollo de las elecciones regionales, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Canelones (Uruguay), 27 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aludió este domingo, antes de emitir su voto en las elecciones departamentales y municipales que se celebran en el país suramericano, a las cifras de COVID-19 registradas en el verano europeo para frenar las ganas de abrir las fronteras al turismo.

"Ustedes tienen claro que gobernar es evaluar distintas posibilidades. Seguramente estén viendo el verano europeo. Las presiones y las tensiones internas hacen que uno quiera abrir parte de la frontera, pero no la podemos macanear (errar)", declaró el mandatario a preguntas de la prensa sobre la celebración, este domingo, del Día Mundial del Turismo.

El presidente uruguayo dijo que el turismo fue "de los grandes perdedores" durante la pandemia de la COVID-19, aunque mostró optimismo sobre la "salida importante de uruguayos a veranear" en la temporada estival, pese a que "el grueso del turismo se basa en los argentinos".

Lacalle Pou afronta sus primeras elecciones como presidente de la República, tras ser elegido en noviembre pasado y asumir su cargo el 1 de marzo de este año, por lo que no ha podido hacer campaña proselitista, ya que lo prohíbe la Constitución uruguaya.

"Es rarísimo. Es la primera vez en mi vida que no puedo actuar de dirigente político. Lo asumo como tal, pero es un vacío importante. Yo soy un dirigente político, pero hoy soy el presidente de todos los uruguayos y no hay que cruzar la raya", comentó.

El mandatario acudió a votar a Canelones, departamento contiguo a Montevideo, donde vivía antes de trasladarse a la residencia presidencial, en la capital, y al llegar se fotografió con varias personas que se lo solicitaron en el entorno del liceo donde sufragó y saludó a muchos conocidos.

Ante la prensa, Lacalle Pou criticó lo ocurrido en la Marcha de la Diversidad, el pasado viernes, en la que pudo verse a decenas de miles de personas en Montevideo sin la suficiente distancia de seguridad y muchas de ellas sin tapaboca, al contrario de lo recomendado por los organizadores.

"Llama la atención la irresponsabilidad cuando es una marcha que, entre otras cosas, habla de respetar a todos y la primer manera de respetar a todos es cuidarnos", comentó el mandatario, quien recordó que hubo "otras marchas históricas que se hicieron distintas por el momento que estamos viviendo", como sucedió con la tradicional Marcha del Silencio en memoria de los desaparecidos en dictadura.

Unos 2,7 millones de ciudadanos están llamados a votar en 7 130 centros de votación que abrieron sus puertas este domingo en Uruguay para elegir a los gobernantes de sus 19 departamentos (provincias) y 125 municipios para el período 2020-2025.

Sin duda, las elecciones están marcadas por la emergencia sanitaria que vive Uruguay desde el 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19 en el país suramericano y que obligó a aplazar unos comicios programados para el 10 de mayo.