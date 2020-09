¿Qué opina Olga Moreno de las grabaciones en las que la supuesta amante de Antonio David, habla de su relación?

29/11/2019 Olga Moreno, en una imagen de archivo en una de sus últimas visitas a la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



El colaborador Antonio Montero mostraba recientemente, en el programa "Sálvame", unas grabaciones a la supuesta amante de Antonio David Flores. En ellas, Malú Sebastián, enfadada, aseguraba sin que supiese que la estaba grabando, que su romance con el malagueño era cierto y que ella no ganaba nada contando una mentira y haciendo el ridículo por la cantidad de dinero que le pagaban por su testimonio. Unas declaraciones a las que el exmarido de Rocío Carrasco no ha querido responder, puesto que su familia le ha pedido que pare con este tema.



Ahora, os ofrecemos la reacción de Olga Moreno. la mujer de Antonio David, muy seria, sigue con su tónica de no hablar desde que concedió una jugosa - y remunerada - exclusiva a la revista "Semana". Así, la sevillana llegaba apresurada a la tienda de ropa que posee en Málaga sin querer opinar sobre esta grabación de Malú que, nuevamente, deja en un lugar complicado a su marido.



Olga, sin ni siquiera dar los buenos días, entra en su negocio ignorando las preguntas acerca de estas nuevas declaraciones en la que la supuesta amante de su marido se reafirma en que mantuvieron una relación. La empresaria ha apostado por su relación y confía ciegamente en Antonio David Flores. Y este silencio es buena prueba de ello.