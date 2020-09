Trump aboga por una "educación patriótica" ante el "adoctrinamiento de izquierda"

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, habla durante la Conferencia de la Casa Blanca sobre Historia Americana, este 17 de septiembre de 2020, en Washington. EFE/Alex Edelman

Washington, 17 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que creará una comisión para promover la "educación patriótica" y hacer frente a lo que consideró "adoctrinamiento de izquierda" en las escuelas, al que responsabilizó de las recientes protestas raciales y contra la brutalidad policial en el país.

"Los disturbios y el caos de la izquierda son el resultado directo de décadas de adoctrinamiento de la izquierda en nuestras escuelas", advirtió Trump en el Museo de los Archivos Nacionales, donde encabezó un acto para celebrar la adopción de la Constitución de EE.UU., el 17 de septiembre de 1787.

El mandatario, que buscará su reelección el próximo 3 de noviembre, sentenció que en el país existe un "movimiento radical" que intenta "demoler" la herencia estadounidense.

"Las turbas de izquierda han derribado las estatuas de nuestros fundadores, profanado nuestros monumentos y llevado a cabo una campaña de violencia y anarquía", describió Trump, en alusión a las protestas que estallaron tras la muerte en mayo pasado del afroamericano George Floyd luego de un operativo policial.

El martirio de Floyd, a quien un policía le presionó el cuello con su rodilla, llevó a centenares de personas a expresar su rechazo en las calles, protestas que desembocaron en ocasiones en el derribo de estatuas y otros símbolos de los estados confederados del sur del país, que defendieron la esclavitud en la Guerra Civil o de Secesión en Estados Unidos (1861-1865).

"La izquierda ha deformado, distorsionado y profanado la historia estadounidense con engaños, falsedades y mentiras", se quejó Trump, al criticar una iniciativa del diario The New York Times, que recopila artículos y ensayos que señalan 1619 como el año de la fundación del país, al señalar que fue entonces cuando los africanos esclavizados fueron llevados a las costas de lo que sería EE.UU.

Trump rechazó que EE.UU. haya sido fundado sobre el principio de la opresión e incluso criticó un documento publicado por el reputado Instituto Smithsonian, el cual -dijo- considera que conceptos como el trabajo duro, el pensamiento racional, la familia nuclear y la creencia en Dios son valores que no unen a todos los estadounidenses.

"El único camino hacia la unidad nacional es a través de nuestra identidad compartida como estadounidense, por eso es tan urgente que finalmente restauremos la educación patriótica en nuestras escuelas", enfatizó Trump, para lo cual anticipó que firmará una orden ejecutiva que le permitirá crear la "Comisión 1776".

Además, aseguró que erigirá una estatua en honor a Cesar Rodney, quien fue uno de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia de Gran Bretaña en 1776, en un futuro "Jardín Nacional de los Héroes Americanos".

Una estatua de Rodney, quien era esclavista, fue retirada de una plaza de la ciudad de Wilmington, Delaware, en junio pasado, señaló el diario The Washington Post.

Ese periódico indicó igualmente que el gobierno federal no tiene poder sobre el plan de estudios de las escuelas locales, que han sido motivo de críticas por parte de los conservadores.