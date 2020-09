OPS: una vacuna contra la COVID-19 “no está a la vuelta de la esquina”

Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Washington, 16 sep (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que una vacuna “segura y eficaz” contra la COVID-19 “no está a la vuelta de la esquina”, pese a los esfuerzos para su desarrollo.

“Aunque el mundo entero se apresura a desarrollar nuevas herramientas para prevenir y curar la COVID-19, una vacuna segura y eficaz que pueda fabricarse y distribuirse a gran escala no está a la vuelta de la esquina”, señaló en una conferencia de prensa virtual la directora de esa organización, Carissa Etienne.

La experta advirtió igualmente que en la última semana el continente americano "alcanzó dos hitos sombríos: más de medio millón de muertes y casi 15 millones de casos” confirmados de la enfermedad.

Las afirmaciones de Etienne tienen lugar después de que se conociera que los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 que desarrollan la Universidad de Oxford y AstraZeneca, una de las más prometedoras del mundo, se reanudaron tras ser interrumpidos por la reacción adversa sufrida por un voluntario.

UNA SITUACIÓN TODAVÍA COMPLICADA

La representante de la OPS observó que la propagación del virus ha cedido en algunos puntos de la región, como en Estados Unidos, donde se ha observado una reducción de casos reportados, aunque advirtió que esas cifras enmascaran el hecho de que todavía hay zonas dentro de este país en los que se están registrando “incrementos preocupantes” en el número de casos.

“La situación en otros países es incluso más compleja”, puntualizó, al mencionar cómo en algunas zonas de Colombia fronterizas con Venezuela se ha visto que los casos han aumentado “diez veces” en los últimos 15 días.

Alertó de “patrones similares” en Argentina y de “incrementos drásticos” de casos en Jamaica, Bahamas y República Dominicana.

En el caso de México, apuntó, las tasas de mortalidad están “aumentando en algunas zonas”, al igual que en Ecuador, Costa Rica y Bolivia.

“Esto es un claro recordatorio de que innumerables personas en nuestra región siguen siendo vulnerables a la infección, especialmente grandes poblaciones que no han estado expuestas”, agregó.

VIDA COTIDIANA DE UNA NUEVA MANERA

Etienne aludió también a que la decisión de muchos países de la región de reanudar la vida social y pública por razones que consideró “comprensibles”, como la necesidad de que los niños estudien, que las familias perciban recursos y que se no detenga para “siempre” el comercio mundial.

Pero alertó que abrir demasiado pronto, le da “más espacio” al virus para propagarse y poner a las poblaciones en riesgo.

“No hay que mirar más allá de Europa, donde varios países que anteriormente aplanaron sus curvas están viendo ahora un resurgimiento de las infecciones”, sentenció Etienne, quien llamó a llevar la vida diaria “de una nueva manera”, manteniendo la distancia social y con espacios públicos adaptados, entre otros.

La funcionaria se refirió, en ese contexto, a la necesidad de que los países trabajen de forma colectiva para evitar que personas con síntomas o que hayan estado expuestas recientemente al virus puedan viajar, ahora que se ha comenzado a reabrir esta actividad de forma paulatina.

ELECCIONES EN TIEMPOS DE COVID

De igual forma se dirigió a Bolivia, Brasil, Chile y EE.UU., países que se preparan para celebrar elecciones y los invitó a tener una “planificación cuidadosa” para prevenir la propagación de la enfermedad.

“Los Gobiernos deben liderar los esfuerzos nacionales para garantizar que se implementen medidas de salud pública para la votación en persona y que los ciudadanos estén conscientes de cómo mantener su seguridad y la de los demás en las urnas”, señaló Etienne, quien mencionó que hay países que han cambiado las fechas de sus comicios o están implementando métodos como el voto por correo o mediante tecnologías digitales.

Al concluir, llamó a las autoridades a no equivocarse, ya que si sus sistemas de salud no están preparados “no es el momento de reabrir”.