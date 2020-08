Carin León y Tony Meléndez celebran regional mexicano en "El amor de tu vida"

AME1132. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 28/08/2020.- Fotografía cedida hoy por Tamarindo Recordsz que muestra a los cantantes Carin León (i) y Tony Meléndez (d) mientras posan. El joven cantante mexicano Carin León y el ícono de la música regional Tony Meléndez publicaron este viernes la canción "El amor de tu vida", una colaboración con la que buscan unir fuerzas y reivindicar la música mexicana de calidad. EFE/ Tamarindo Recordsz /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 28 ago (EFE).- El joven cantante mexicano Carin León y el ícono de la música regional Tony Meléndez publicaron este viernes la canción "El amor de tu vida", una colaboración con la que buscan unir fuerzas y reivindicar la música mexicana de calidad.

Con una letra apasionada como suelen ser la de este género que lleva décadas manteniéndose como uno de los más escuchados del país, "El amor de tu vida" nace de un acercamiento entre ambos artistas debido a la admiración mutua.

"Para mí era importante poder contribuir a artistas como él (León) que aportan algo nuevo pero también están preocupados por que las cosas estén bien. (...) Estamos en época de crisis económica y socialmente ahora con la pandemia como para echarle gasolina al fuego y que algunas temáticas puedan herir sensibilidades", explicó Meléndez, miembro del Grupo Primavera, en una entrevista con Efe.

Y es que para él, es muy importante que en la música mexicana se mantenga la calidad musical y haya buenas letras, algo que, dijo, en tiempos recientes ha estado fallando en algunas ocasiones.

"Ahorita en la música a nivel internacional pocos artistas están aportando para el desarrollo de la misma. Como precursores de un estilo nosotros queremos que la música mexicana siempre guarde un nivel que sea emblema de los territorios de nuestro país y nos preocupa que a lo largo del tiempo se haya ido deteriorando en algunos artistas la calidad musical", explicó.

Sin embargo, León es, para Meléndez, uno de los artistas de regional mexicano que vienen pisando fuerte y en cuya carrera le interesa participar para que ambos puedan aportase mutuamente.

UNA COLABORACIÓN INTERGENERACIONAL

Para el más joven de los dos artistas la colaboración en "El amor de tu vida" es un sueño hecho realidad, pues dijo que creció escuchando a Grupo Primavera y que Meléndez es un ejemplo de calidad vocal y de carrera envidiable.

"Es algo bien bonito. La carta fuerte ya sabiendo es la colaboración con uno de mis referentes más grandes. Los que hacemos música regional lo tenemos como referente y colaborar con semejante ídolo para México era un sueño, para mi todo esto son cosas mágicas, regalos que la vida nos da", expresó León.

Ambos coincidieron en que a pesar de las dificultades su género se está abriendo puertas cada vez más en México y en otros países, aunque para Meléndez en el regional siempre ha habido proyectos de calidad.

Además, el miembro de Grupo Primavera aseguró que es difícil actualmente hacerse hueco entre el reguetón y la música urbana y aseguró que algunos artistas de su género hacen colaboraciones para poder acceder a las radios.

"Se dan espacios de radio a otros géneros que no son los nuestros. Hay una competencia que no me gustaría ponerle el adjetivo de desleal, pero a final de cuentas yo creo que cada quien debe consumir lo que le gusta", expresó.

En la misma línea, consideró que como músicos mexicanos ellos deben unirse para poner en valor su género. Y es que para él ese es el sentido de las colaboraciones: crear sinergias positivas que aporten para que se mantenga la calidad musical.

"Es importante agarrarnos de la mano, los artistas, y seguir creando sinergia positiva para que este género prevalezca con la calidad que debe ser, para que la gente reciba algo bueno a la hora de escuchar una canción", terminó.

Aunque las circunstancias actuales son complejas por la pandemia de coronavirus y las medidas sanitarias que esta implica, ambos músicos coincidieron en que les encantaría hacer uno o varios conciertos conjuntos para ofrecerles a sus diferentes públicos música en directo y de calidad.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.