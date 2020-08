Cavani deja Uruguay rumbo a Europa con la mira puesta en el Benfica

En la imagen, el delantero uruguayo Edinson Cavani. EFE/Fernando Maia/Archivo

Montevideo, 16 ago (EFE).- El delantero uruguayo Edinson Cavani partió este domingo a Europa y todo parece indicar, según medios locales y europeos, que su próximo destino será Portugal para vestir la camiseta del Benfica, uno de los que ha estado en la puja por el 'Matador' durante los últimos meses.

Christian González, su preparador físico durante los meses que el goleador ha estado en Salto, su ciudad natal, publicó este domingo un mensaje de despedida para Cavani en la red social Instagram.

"Muchos éxitos, buen viaje, gracias por la oportunidad y la confianza. Una Experiencia única, a seguir brillando 'Matador'", escribió González.

Cavani, que está libre porque no quiso renovar con el París Saint Germain, puede regresar el lunes a Europa procedente de su país natal para cerrar la operación, según avanzaron este sábado algunos medios portugueses.

A pesar de no tener que pagar cláusula de rescisión, el Benfica deberá realizar un importante desembolso por el salario del delantero, que se comprometerá por dos o tres años.

De igual manera, el entrenador del Benfica, Jorge Jesus, reconoció que el fichaje de Cavani "no es fácil" financieramente, pero aseguró que el presidente del club lisboeta está haciendo "todo" para conseguirlo.

El nombre del uruguayo, máximo goleador de la historia del PSG, donde jugó siete temporadas, es uno de los que apareció con mayor frecuencia en los rumores del mercado futbolístico europeo.

Con la posible incorporación de Cavani el Benfica sumaría otro fichaje con la llegada del belga Jan Vertonghen, el alemán Luca Waldschmidt y el brasileño Everton.