Chile endurece normas de uso de agua para minas; BHP en la mira

(Bloomberg) -- Las autoridades chilenas están tomando estrictas medidas contra el uso de agua por parte de mineras en el desierto más seco del mundo, lo que amenaza el suministro futuro de cobre en el principal país productor del metal.

El viernes, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile acusó a la mina Escondida, de BHP Group, de presuntamente extraer más agua de la permitida durante casi 15 años, en una medida que podría resultar en la pérdida de su permiso, su cierre o una multa. Al sur del yacimiento, la cuprífera estatal Codelco suspendió una expansión prevista de su mina Salvador hasta que pueda resolver una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra el propuesto uso de agua del proyecto.

Las minas emplazadas en el árido el desierto de Atacama están siendo objeto de creciente escrutinio por su uso de agua; por ejemplo, la gigante minera de litio Soc. Química & Minera de Chile SA enfrenta un fallo de la Corte Suprema luego de quejas de las comunidades. Incluso en la zona central de Chile, los escasos recursos de agua han restringido la producción en la mina Los Bronces, de Anglo American Plc, y el yacimiento El Teniente, de Codelco.

En Escondida, el regulador acusa a la mina de cobre más grande del mundo de un serio descenso en el nivel freático, alegando que, desde 2005, la operación no redujo su extracción de agua en cuatro puntos de control y, en 2019, alcanzó el triple del nivel aceptado.

BHP tiene 10 días para presentar un programa de cumplimiento en respuesta a la acusación. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Aunque cerrar Escondida no parece probable, es posible que deba funcionar a una escala menor, dijo el analista de Bloomberg Intelligence Andrew Cosgrove.

La demanda contra la expansión de la mina Salvador también amenaza el suministro futuro, dado que el proyecto es necesario para reponer las decrecientes leyes minerales en la operación más pequeña y menos rentable de Codelco.

Nota Original:Top Copper Nation Gets Tougher on Water With BHP in Crosshairs

