Uruguay da el primer paso para futuro comercio fluvial con Argentina y Brasil

Fotografía cedida por la Presidencia de Uruguay, fechada el 24 de julio de 2020, del barco de carga GF Paysandú en el departamento de Paysandú. EFE/ Presidencia Uruguay

Montevideo, 27 jul (EFE).- Uruguay pretende fomentar el comercio fluvial por el río Uruguay, que conecta a este país con Argentina y Brasil, y ha dado el primer paso mediante la puesta en marcha de una embarcación de carga que viajará por los departamentos del litoral oeste con miras a su expansión internacional.

Así lo explicó a Efe el presidente de la empresa de transporte fluvial Guaran Feeder, Ricardo Scaglia, quien destacó que, con el inicio de actividades de esta embarcación, se busca, además, fortalecer la logística por este afluente del Río de la Plata que "no está explotado".

Se trata de un barco de 100 metros de eslora (largo) por 25 metros de manga (ancho) con una capacidad de carga de hasta 6.200 toneladas con el que se transportará granos, arroz, madera, entre otros.

Scaglia remarcó que la empresa trabajará para la obtención de los permisos y autorizaciones para que desde los puertos del litoral oeste uruguayo se pueda exportar carne hacia otras partes del mundo.

"La posición del Gobierno, y nos lo ha anunciado el presidente (Luis) Lacalle y el canciller (Francisco) Bustillo, es hacer las gestiones con los Gobiernos de Argentina y Brasil para seguir río arriba e incursionar en esos territorios", afirmó.

La empresa, que tiene operaciones en Paraguay por el río Paraná -también perteneciente a la cuenca del Plata-, se instaló en Uruguay con la intención de iniciar con dos viajes semanales con paradas en los puertos de Montevideo, Fray Bentos, Paysandú y Salto.

"Creemos que la logística no solo trae trabajo para los pueblos sino también que acerca a los distintos puntos del mapa. Así que podemos, sin duda, ser complementarios", aseveró.

El pasado 24 de julio el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, participó en Paysandú (oeste) en el acto de botadura de esta embarcación que, como indicó Scaglia, busca "seguir la línea que marcó este Gobierno" respecto a generar una hidrovía en el río Uruguay que no se ha explotado.

"El río Uruguay está llamado a ser nuestro gran socio y, si logramos convencer a la República Argentina y a los brasileños de la utilización del río Uruguay, mediante la instalación de infraestructura, no me cabe la menor duda de que estamos ante un futuro muy promisorio para toda esta zona", dijo el mandatario uruguayo en esa ocasión.