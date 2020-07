Oprah Winfrey abordará el racismo en nuevo talk show para Apple TV+

Foto de archivo de Oprah Winfrey hablando durante un evento especial de Apple en el Steve Jobs Theater en Cupertino, California. Mar 25, 2019. REUTERS/Stephen Lam

LOS ÁNGELES, 27 jul (Reuters) - Oprah Winfrey regresará a su formato de talk show con una nueva serie en Apple TV+, cuyos primeros episodios estarán centrados en el racismo en Estados Unidos, anunciaron el lunes la popular presentadora y Apple Inc.

"The Oprah Conversation" debutará el 30 de julio y presentará a Winfrey e Ibram X. Kendi, autor del exitoso libro "How To Be an Antiracist" hablando con personas blancas sobre racismo, agregaron las partes en un comunicado.

"Es hora de proveer de humanidad a la conversación", dijo en Twitter Winfrey, una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos, en Twitter, quien destacó que espera tener "conversaciones que nos unan, no que nos dividan".

El primer episodio será gratuito en Apple TV+ y se sumará a otros dos proyectos de Winfrey en la plataforma: "Oprah Talks COVID-19" y "Oprah's Book Club".

La nueva serie, que no tiene un horario fijo, "explorará temas impactantes y relevantes con fascinantes líderes de pensamiento de todo el mundo", dijo el comunicado.

El programa se da en medio de una reflexión nacional sobre el racismo sistémico en Estados Unidos, que ha provocado protestas en todo el país durante más de dos meses.

Winfrey terminó en 2011 con su talk show diario de televisión, en el que exploró terrenos nuevos, discutiendo temas que iban desde incesto a abuso sexual, además de entrevistar a presidentes y celebridades.

El segundo episodio de "The Oprah Conversation" se transmitirá el 7 de agosto y presentará una entrevista de dos partes con el exjugador de fútbol americano Emmanuel Acho, presentador de "Uncomfortable Conversations with a Black Man". El capítulo incluirá preguntas de invitados blancos y latinos.

Los episodios serán filmados de forma remota debido a la pandemia de coronavirus, pero incluirán la participación del público.

(Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Lucila Sigal)